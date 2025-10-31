支援花蓮光復救出6歲女童 屏縣特搜擬於林邊增設第2分隊

屏東縣議員黃明賢（右）於議會質詢時，送上其團隊赴花蓮光復救災的車票放大版給消防局長李彬正（左）。（記者羅欣貞攝）

屏東特搜馳援花蓮光復堰塞湖重災區，以不放棄的精神，奇蹟救出受困的6歲女童小沂，感動全台；其實屏縣特搜大隊專職員額僅14人，人力吃緊，縣議員今（31）日質詢時即關切是否擴增人力，屏縣府消防局回應，積極推動特搜人員專職化，並規劃成立特搜第二分隊，將專職人力編制逐步擴增至30名，預計明年整修林邊分隊舊廳舍做為隊址。

屏東縣議員黃明賢質詢指出，屏縣特種搜救大隊人道救援任務編組人員分散於各消防分隊，警消共74人，其中專職於特搜大隊員額共14人，包含大隊長1名、副大隊長1名、分隊長1名、小隊長2名及隊員9名；依消防署規定，若參與國際人道救援任務，需派遣30名人員參與救災，可見特搜隊必須確保有充足的應變能力，目前屏東特搜隊人力是否足夠？

屏東縣府消防局長李彬正表示，最擔心的是目前消防署消防人員每年的招收都有不足的狀況，無法補足各縣市的缺額，致現有人力配置緊湊，但因應近年來任務複雜度與災害頻率提升，屏縣消防局積極推動特搜人員專職化，今年修正組織規程與編制表，盼將專職人力編制逐步擴增至30名。

黃明賢還指出，屏東縣地理幅員廣大，特搜隊現有的人力配置嚴重不足，無論是僅有14人的專職人力，或是分散於各消防分隊的74名任務編組人員，均難以應對日益繁重且複雜的救災任務，是否考慮以區域劃分，成立第二特搜隊呢？

李彬正也說明，已提前規劃於屏南地區設置特搜第二分隊，已編列預算，預計明年整修林邊分隊舊廳舍，完工後將派員進駐，屏縣的硬體、設備等條件都沒有問題，關鍵在於消防署招考人員的狀況，後續還是需視後年消防署撥補的人力。

