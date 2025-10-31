高雄男停車休息累到不知被偷 竊賊落網稱感冒藥吃到頭昏才敢偷

高雄男子開車停在路邊休息皮包遭竊，竊賊陳男（左）落網稱是吃感冒藥頭昏才會犯案。（民眾提供）

高雄市日前發生離奇竊案，從商的王姓男子因太累，將轎車臨停路口，躺駕駛座閉目養神，竊賊開車門見有人，竟膽大不退，偷走儀表板上皮包，內有5000元現金和證件，竊賊離開還關車門從容離開，行竊過程竟未吵醒車主，警方獲報也覺得不可思議。

高雄警方今（31）日表示，竊嫌隔天很快落網，因行竊過程都被車內行車記錄器、路口監視器拍下，警方循線逮到40歲陳姓男子，他稱當時吃了感冒藥昏昏沉沉，才會車內有人還行竊。

他表示，開車門行竊前，有看到車主躺在駕駛座休息，不知什麼情況下就進到車內，大膽在車主眼前拿走財物，還好車主閉眼睡死。

三民一分局表示，日前接獲王男（28歲）報案，表示駕駛轎車載友人到三民區九如二路，友人下車離開後，他覺得睏便在路邊臨停休息，因太累了睡著，醒來發現放在面前儀表板上的皮包不翼而飛。

警方獲報調閱路口監視器，車內的行車記錄器也拍下竊嫌犯案過程，王男查看影片中的竊嫌，表示並不認識，影片中竊嫌竟是從從容容開車門，悄然坐到副駕駛座，並伸手拿走儀表板上的皮包，行竊過程約5、6秒，竟未吵醒躺在駕駛座的王男。

竊賊偷走皮包後退回車外，還關上車門，關門的聲響竟沒有吵醒王男，約過了10多分鐘，車主才醒來，猛然發現皮包不見，回看行車記錄器驚見一陌生男子潛入車內，偷走他的皮包，立刻報案。

