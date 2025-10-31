信義豪宅雙屍案創投富少、女密友解剖採樣 家面現身不發一語

陳男母親及親友家屬離去時不發一語。（記者陸運鋒攝）

37歲陳姓創投富少與25歲曾姓女密友25日被發現陳屍台北市信義區豪宅客廳沙發，桌上白色粉末、藥錠及電子煙彈等初篩含有愷他命、卡西酮、大麻及一粒眠4種成分毒品，已送驗釐清成分。檢警今天（31日）會同法醫解剖，排除外力介入，但採集2人器官組織、血液化驗，待解剖報告出爐才能釐清真正死因。

解剖期間，陳母由親友陪同，曾母則由曾女胞兄陪同，2名死者家屬離去時，對於媒體詢問不發一語。

據知，陳男與曾女24日晚間7點左右回家，一整天未再進出。曾是知名台商控股公司董事長的陳父，25日一整天聯絡不到兒子，晚間9點左右上門找人，一進門就發現兒子與曾女靠在沙發旁，已無生命跡象，趕緊通報119協助，仍回天乏術。檢警研判死亡時間就在這1天內。

案發現場桌上有不明白色粉末與藥錠，警方懷疑與2人的死因有關聯，將相關證物送交專業單位鑑驗，仍待結果出爐，不排除2人混用毒品或施用過量致死。為求謹慎，今已由法醫進行解剖採集器官組織及血液，結束後家屬並無意見，檢方則將2人遺體發還給家屬，將藉由科學證據釐清真正死因。

曾母及胞兄等家屬不發一語離去。（記者陸運鋒攝）

