    首頁 > 社會

    婦投資股票遭詐120萬 詐團再要100萬遭警查獲車手

    2025/10/31 17:40 記者湯世名／彰化報導
    和美警分局偵破一起網路投資股票詐騙案，查獲車手到案。（警方提供）

    彰化縣和美警分局今天（31日）宣布偵破一起網路投資股票詐騙案，1名婦人遭詐騙集團誘騙購買虛擬貨幣損失120萬元後，詐團食髓知味要她再投資100萬元，婦人家屬得知後揭穿其為詐騙並向警方報案，警方28日埋伏在咖啡店將車手查獲到案，婦人氣炸稱已經被詐團騙120萬元了，如今竟然又想要再騙她100萬元，實在很夭壽。

    和美分局和美派出所接獲婦人報案指出，在臉書遭詐騙集團以投資股票為由，誘騙買賣虛擬貨幣，遭詐騙120萬元，詐騙集團食髓知味，再次聯繫她加碼投資100萬元，她將此事告知家人，家人直言「這是詐騙」，才讓她恍然大悟；警方獲報後將計就計部署埋伏在咖啡廳內，待詐騙集團車手出面雙方面交時上前盤查，當場查獲55歲車手，查扣100萬元、工作手機等相關證物。

    警方指出，本案經查係詐騙集團利用臉書刊登股票假投資內容，誘騙婦人加入LINE群組及下載APP操作虛擬貨幣買賣，致其誤信「穩賺不賠」，於10月間陸續面交120萬元後，再次聯繫婦人面交加碼投資100萬元。全案經警當場查獲車手，偵訊後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    和美警分局偵破網路投資股票詐騙案，攔獲100萬元贓款。（警方提供）

