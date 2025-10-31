怒告張惇涵「造謠刪預算」求償150萬 藍委陳玉珍敗訴

官審酌後認定，陳玉珍（中）確有提案刪減中小企業相關預算，張惇涵的言論基於事實並屬公共事務評論，判決陳玉珍敗訴。（資料照）

美國總統川普宣布「對等關稅」後，國民黨主張在野黨刪減的1439億元總預算，可作為振興經濟基礎，時任總統府副秘書長、現任行政院秘書長張惇涵在網路節目中指出，立委陳玉珍曾提案刪除經濟部中小及新創企業署的預算；陳玉珍認為張惇涵所言損及她的名譽，提起民事訴訟求償150萬元，登報刊登澄清啟示。台北地方法院審理認為，張惇涵的言論有事實基礎，屬對可受公評事項發表合理評侖，判陳玉珍敗訴。可上訴。

全案起於國民黨立院黨團總召傅崐萁當時指出，在野黨刪減的總預算1439億元，可作為振興經濟的基礎。張惇涵在節目中說，部分中小企業的預算，其實早被國民黨立委陳玉珍、林思銘提案刪除，且經濟部中小及新創企業署的獎補助預算更曾被凍結20％。他也提到，去年刪除的1400多億元中，除藍營提案外，也包含民眾黨團提出的統刪案，涉及公務員差旅費、一般事務費與媒體宣導費等項目。

陳⽟珍提告主張，張惇涵於今年4⽉9日於網路以「川普關稅衝擊台灣總統府副秘張惇涵揭賴清德祭出五⼤對策幕後，分析有兩大目的！藍喊停⽌⼤罷免「有兩個無法 』」的網路節目中，發表陳⽟珍有提案並刪除經濟部中⼩及新創企業署的「中⼩及新創企業科技應⽤」預算2億元 、「中⼩及新創企業發展」的8.1億元；陳⽟珍認為張惇涵所言不實，提告求償150萬元。

陳玉珍主張，張惇涵在媒體與社群平台上的公開發言，會誤導外界認為她和國民黨不關心中小企業，所述與事實完全不符，從立法院公報及相關政府資訊均可查證國民黨提案內容，張惇涵卻未加查證便公開批評，意圖抹黑藍營立委、製造政治對立，因此提告。

北院法官審酌後認定，陳玉珍確實有提案刪減中小企業等相關預算，張惇涵的言論基於事實並屬公共事務評論，應受言論自由保障，並未構成對名譽權的不法侵害，因此判決陳玉珍敗訴。

