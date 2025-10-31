司法院公布國民法官制度實施第2年報告 殺人罪最多、審理流程漸趨穩定

國民法官制度施行第二年，司法院今公布「113年度國民參與審判案件實施情形報告」。（資料照，記者楊國文攝）

國民法官制度施行第二年，司法院今公布「113年度國民參與審判案件實施情形報告」，113年度全國各地方法院國民法官法庭合計審結63案，選任出國民法官378人、備位國民法官189人；另從各地方法院收結案件及起訴罪名來看，113年度新收國民參與審判案件合計177件，其中，罪名以「殺人罪」58件為最多；經國民法官法庭審理終結案件則有63案，另亦有57件經法院裁定不行國民參與審判。

國民法官法庭採取卷證不併送，開庭審理時才在法庭上提出卷證資料，避免預斷偏見；此外，也創設協商會議、證據開示及證據提出失權效等制度，用以確認案件爭點、協調證據開示情況，釐清檢辯雙方的意見和爭議，完備審理計劃，並期以證據慎選，減輕國民法官負擔。

司法院表示，113年度審結案件中，僅2案未召開協商會議；均無聲請法院裁定命他造開示證據的情形；於第一次審理期日後，亦僅有15次聲請調查新證據，其中經法院裁定准許者有13次。

針對國民參與審判案件實施鑑定情形，司法院說，於偵查階段及起訴後的準備程序階段均有實施鑑定之情，鑑定類型以「刑法第57條量刑前鑑定」最多，次為「刑法第19條責任能力鑑定」。

另外，分析法院收案後有無實施鑑定與各程序階段所需日數，可發現起訴後實施鑑定之案件「收案至準備程序終結前一日所需日數」平均為276.0日，較無實施鑑定者多98.6日；「第一次審判期日至宣判所需日數」為6.3日，較無實施鑑定者多2.2日。

報告中就「被告認罪與否」與法院收案至宣判間各程序階段所需日數為交叉分析，結果顯示「平均法院收案至第一次準備程序期日前一日所需日數」，認罪案件為137.3日、否認案件為140.6日；「平均第一次準備程序至準備程序終結期日前一日所需日數」，認罪案件44.1日、否認案件108.1日；「平均第一次審理期日至宣判所需日數」，認罪案件3.9日、否認案件6.1日。

若進一步觀察證據調查、辯論及終局評議情形，可知否認案件整體耗時較長，調查「罪責證據」平均500.2分鐘，調查「科刑證據」平均164.4分鐘，「罪責辯論」平均100.4分鐘，「科刑辯論」平均70.1分鐘，「評議時間」平均為342.9分鐘。

司法院表示，報告整體呈現審判資料統計數據可知，國民參與審判新制於實施屆滿2年後，審、檢、辯等法律專業人士已逐漸熟稔卷證不併送之訴訟模式，制度運作漸趨穩定。

