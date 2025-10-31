為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    緝毒調查官淪詐團「收簿手」開庭認罪 免職改當行政客服

    2025/10/31 17:14 記者陳建志／台中報導
    前高雄市調處劉姓調查員，去年幫詐團當「收簿手」遭起訴，今天出庭時改口認罪，不過對於媒體詢問不發一語。（記者陳建志攝）

    前高雄市調處劉姓調查員，去年幫詐團當「收簿手」遭起訴，今天出庭時改口認罪，不過對於媒體詢問不發一語。（記者陳建志攝）

    法務部調查局高雄市調處劉姓調查員，去年擔任外送員貼補家用，卻幫詐團當起「收簿手」，幫送兩個包裹就入帳4900元，劉男落網時否認犯罪，辯稱月薪8萬元，不會為此讓自己涉險，不知違法遭檢方依詐欺罪起訴。台中地院今天開庭，劉男改口承認起訴書所說的罪名，並說停職後改當行政客服，離開時面對媒體詢問不發一語。

    台中地檢署調查，劉男原擔任員警在港警隊服務，後來轉至調查局擔任緝毒組調查官，去年7月卻幫詐騙集團運送內有金融卡和帳戶的包裹，劉男依指示先到台中西屯一間超商取包裹，再拿到西屯的空軍一號貨運站轉寄供詐團使用。

    劉男到案時則否認擔任詐欺集團「收簿手」，辯稱是從臉書社團看到訊息，對方以每單1500元要求幫忙寄送文件，因需要貼補家用才接案，不知道是違法的，且自己月薪8萬元，不會為一單1500元讓自己涉險，且有傳訊息詢問對方，對方也說裡面僅是客戶資料。

    檢方認為，劉男當天接單，每次報酬為1500元，當天共計2單賺3000元，加上1900元的交通費，共賺4900元，但運送距離僅有2.8公里，騎機車僅需約8分鐘，卻能賺取高額的報酬，顯與外送員正常接單賺取的費用不合，依詐欺罪嫌將他起訴。

    台中地院今天開庭，劉男改口承認起訴書所說的犯罪事實，並說現在改當行政客服人員；被騙的民眾則出庭表示，自己被騙了160多萬，只希望把被騙的錢拿回來就好，對於劉男的刑度沒有意見。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

