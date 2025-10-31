為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    全台最大黃牛夫妻檔求刑7年仍不怕 涉另起爐灶搶GD門票被逮

    2025/10/31 16:10 記者王定傳／台北報導
    全台最大黃牛業者主嫌劉旻岳（圖左），被起訴後涉另起爐灶，今日被捕。（記者王定傳攝）

    全台最大黃牛業者主嫌劉旻岳（圖左），被起訴後涉另起爐灶，今日被捕。（記者王定傳攝）

    號稱全台最大黃牛票業者的劉旻岳與張依萍夫妻檔，今年2月才因組黃牛集團利用程式搶購熱門演唱會或運動賽事門票，被依違反文化創意產業發展法等罪嫌起訴並求刑7年，怎料，涉案尚在審理中的劉姓夫妻檔，竟涉另起爐灶以類似手法搶購韓國藝人G-DRAGON7月份台北小巨蛋演唱會門票，再加價賣給歌迷；台北地檢署今指揮警方兵分3路發動搜索，拘提劉姓夫妻及助理林韋德3人到案，全案朝違反文化創意產業發展法等罪嫌偵辦。

    檢警調查，劉旻岳夫妻自2016年組搶票集團，陸續設立LINE群組，並在臉書等社群媒體宣傳經營「國內外演唱會門票代購」等業務，號稱全台最大黃牛票業者，擁有破5萬人粉絲團。

    檢警調查，劉旻岳掌管集團運作，招攬並指揮多名境內外工程師，利用假身分資料向拓元公司tixCraft，及一定發公司iNDIEVOX等售票系統註冊帳號，趁開賣之際以假資料，或利用「可同時傳輸上百筆假資料登入同一平台、自動選位及破解圖形驗證碼」的搶票程式，大量「刷票、掃票」，再依活動熱門程度、區域、排數、視野好外等因素，加價賣給國內外歌迷或球迷。

    檢警調查，劉嫌夫妻搶購周杰倫、張惠妹、亞洲棒球錦標賽等演唱會或賽事門票，累計訂單3797筆、賣出8495張票，不法利益2777餘元，若加上部分工程師自己跑單幫賣黃牛票的不法所得1576萬餘元，合計4354萬餘元。檢警去年發動搜索將劉旻岳聲押禁見獲准，今年2月將劉姓夫妻等11人起訴並對這對夫妻求刑7年，全案尚在審理中。

    檢警又發現，劉嫌審理時獲交保後又跟老婆、助理，組黃牛集團，涉利用程式搶購G-DRAGON在台北小巨蛋的門票；檢察官今指揮刑事局偵9隊發動搜索，拘提劉姓夫妻等3人到案，全案朝違反文化創意產業發展法、刑法行使偽變造準私文書等罪嫌偵辦；3人詳細犯罪手法、涉入搶購門票是否還有其他藝人或活動、買賣票數、加價多少錢賣給歌迷等，仍待檢警釐清。此外，G-DRAGON將於本週末將在台北大巨蛋開場，檢警也會一併釐清3人是否有以類似手法搶票。

    全台最大黃牛業者主嫌劉旻岳的妻子張依萍（圖右），被起訴後涉另起爐灶，今日被捕。（記者王定傳攝）

    全台最大黃牛業者主嫌劉旻岳的妻子張依萍（圖右），被起訴後涉另起爐灶，今日被捕。（記者王定傳攝）

    全台最大黃牛業者夫妻檔劉旻岳、張依萍，被起訴後涉與助理林韋德（圖右），利用程式搶票，3人均被補。（記者王定傳攝）

    全台最大黃牛業者夫妻檔劉旻岳、張依萍，被起訴後涉與助理林韋德（圖右），利用程式搶票，3人均被補。（記者王定傳攝）

