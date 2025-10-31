為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北市信義豪宅雙屍案解剖 釐清不明粉末確認死因

    2025/10/31 15:31 記者陸運鋒／台北報導
    台北市信義區豪宅25日發生雙屍命案，檢警今天下午會同法醫對2人遺體進行解剖，陳男的父母到場。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市信義區豪宅25日發生雙屍命案，37歲陳姓創投富少與25歲曾姓女密友被發現陳屍客廳沙發旁，桌上白色粉末、藥錠及電子煙彈等，初篩含有愷他命、卡西酮、大麻及一粒眠4種成分毒品，已送驗釐清成分，而檢警今天下午會同法醫對2人遺體進行解剖，而陳男的父母及曾女母親、胞兄等人也到場，詳細死因尚待釐清。

    根據大樓監視器顯示，陳男與曾女本月24日晚間7時許回家，一整天未再進出，曾是知名台商控股公司董事長的陳父，25日一整天聯絡不到兒子，晚間9時許上門尋人，一進門就發現兒子與曾女靠在沙發旁，已無生命跡象，雖趕緊通報119協助，仍回天乏術，檢警研判死亡時間就在這1天內，排除有外力介入。

    檢警雖在26日已對遺體進行初步相驗，但案發現場桌上有不明白色粉末與藥錠，警方懷疑與2人死因有關聯，已將相關證物送交專業單位進行鑑驗，仍待結果出爐，不排除2人混用毒品或施用過量致死，但為求謹慎，決定透過解剖，藉由科學證據釐清真正的死因，並確認不明粉末的成分是否為致死主因。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    曾女母親及親友抵達殯儀館。（記者陸運鋒攝）

