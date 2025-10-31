為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    約17歲少女公寓樓梯間援交 按摩師約3次下場慘烈

    2025/10/31 15:17 記者蔡清華／高雄報導
    年僅17歲的少女，以「推特」上網援交，按摩師代價慘烈。（情境照）

    年僅17歲的少女，以「推特」上網援交，按摩師代價慘烈。（情境照）

    高雄市1名年僅17歲的少女，上網在「推特」找援交，已婚的林姓按摩師忍不住誘惑，去年10月間3度與其相約在某公寓樓梯間進行性交易，前後花了2600元，事後少女以雙方在IG、及網頁對話紀錄向警方提告，林到案坦承犯行，並以巨額賠償與原告達成調解，被依違反兒童及少年性剝削防制條例，判處9月徒刑，緩刑2年，可上訴。

    判決指出，林姓按摩師去年10月間，透過網路搜尋援交廣告，見A女於社群軟體「推特」個人頁面刊登性交易廣告，並有載明其年紀為「17歲」，雙方約在楠梓區某處公寓樓梯間，以500元代價，雙方相互擁抱撫摸，林男食髓知味再度相約同樣地點花600元進一步做半套（口交），10月中旬再支付1500元完成全套性交易。

    林男未料A女竟以雙方在IG、及網頁對話紀錄等罪證，訴請警方報橋頭地檢署偵查起訴。林於警詢時、偵查中、法院準備程序及審理時均坦承不諱，面對違反兒童及少年性剝削防制條例重罪，而與告訴人及其法定代理人達成巨額賠償和解。

    橋頭地院審理念及林男其犯後坦承犯行，尚有悔意，犯後態度尚可，並已原告達成調解，兼衡其各次犯罪之動機、目的、手段、造成告訴人法益損害程度，判處9月徒刑，緩刑2年。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播