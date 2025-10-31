約17歲少女公寓樓梯間援交 按摩師約3次下場慘烈

年僅17歲的少女，以「推特」上網援交，按摩師代價慘烈。（情境照）

高雄市1名年僅17歲的少女，上網在「推特」找援交，已婚的林姓按摩師忍不住誘惑，去年10月間3度與其相約在某公寓樓梯間進行性交易，前後花了2600元，事後少女以雙方在IG、及網頁對話紀錄向警方提告，林到案坦承犯行，並以巨額賠償與原告達成調解，被依違反兒童及少年性剝削防制條例，判處9月徒刑，緩刑2年，可上訴。

判決指出，林姓按摩師去年10月間，透過網路搜尋援交廣告，見A女於社群軟體「推特」個人頁面刊登性交易廣告，並有載明其年紀為「17歲」，雙方約在楠梓區某處公寓樓梯間，以500元代價，雙方相互擁抱撫摸，林男食髓知味再度相約同樣地點花600元進一步做半套（口交），10月中旬再支付1500元完成全套性交易。

林男未料A女竟以雙方在IG、及網頁對話紀錄等罪證，訴請警方報橋頭地檢署偵查起訴。林於警詢時、偵查中、法院準備程序及審理時均坦承不諱，面對違反兒童及少年性剝削防制條例重罪，而與告訴人及其法定代理人達成巨額賠償和解。

橋頭地院審理念及林男其犯後坦承犯行，尚有悔意，犯後態度尚可，並已原告達成調解，兼衡其各次犯罪之動機、目的、手段、造成告訴人法益損害程度，判處9月徒刑，緩刑2年。

