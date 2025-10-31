為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    中市女高職生遭性騷 具名po文痛批學校消極處理

    2025/10/31 14:59 記者張軒哲／台中報導
    台中市一所公立高職傳出男學生性騷擾女學生事件，一名高三女學生在thread貼文具名指出，近期曾遭受性騷擾事件，身心造成深遠影響。示意圖。（資料煦）

    台中市一所公立高職傳出男學生性騷擾女學生事件，一名高三女學生在thread貼文具名指出，近期曾遭受性騷擾事件，身心造成深遠影響。示意圖。（資料煦）

    台中市一所公立高職傳出男學生性騷擾女學生事件，一名高三女學生在thread貼文具名指出，近期曾遭受性騷擾事件，身心造成深遠影響，已依程序向校方之教官反映，雖然受理，但過程中之消極與推諉，深感悲憤與痛苦，但絕不以自我傷害或結束生命的方式作為對事件的回應。

    這名女學生已將性騷事件告知父母與校方，她貼文指出，以最嚴正與清醒之意識，鄭重宣示，自己情緒困擾，源於遭受不公與失措之對待，並非因自身過錯，仍將珍惜生命，並堅定要求學校依法保障學生安全與尊嚴，落實應有之調查與保護程序。生命不應被漠視，受害者的沉默，不應被視為平息，期盼校方正視事實，還她一個公正、安全與有尊嚴的學習環境。

    台中市府教育局今日表示，女學生疑似遭到性騷擾案件，教育局已督導學校依規加速調查，盡早釐清真相，如有違法一定嚴懲嚴辦；教育局也督促要求學校對該生啟動輔導措施，提供心理輔導與支持。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    中市一名女高職生遭性騷，具名po文痛批學校消極處理。（擷自網路）

    中市一名女高職生遭性騷，具名po文痛批學校消極處理。（擷自網路）

