為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    新北瑞芳路邊轎車飄臭味 女駕駛躺車內氣絕多時

    2025/10/31 15:09 記者林嘉東、吳昇儒／新北報導
    1輛停在新北市瑞芳區建基路2段路旁轎車，今天上午被人發現車內傳出屍臭味，警方發現躺在車內的許姓女駕駛已氣絕多時。（記者吳昇儒翻攝）

    1輛停在新北市瑞芳區建基路2段路旁轎車，今天上午被人發現車內傳出屍臭味，警方發現躺在車內的許姓女駕駛已氣絕多時。（記者吳昇儒翻攝）

    新北市瑞芳區建基路二段1輛轎車停放多日，從車內飄出臭味，警方今（31）日上午獲報趕往查看，發現1名女子陳屍車內，並在車上發現1個內有木炭餘燼的炭爐，初步勘驗遺體，並未發現有致命外傷，研判應不是他殺，將報請檢察官相驗釐清確實的死因。

    瑞芳警分局今天上午近9時許接獲民眾報案稱，瑞芳區建基路二段上有1輛轎車已停放多日，靠近查看發現車內飄出屍臭味；警方前往察看發現該輛車的車窗緊閉，擋風玻璃以遮陽墊遮住；經警方打開車門，赫見車上1名女子已死亡多時，未在車上找到遺書。

    據指出，死者為年約46歲的許姓女子，日前疑與人有感情糾紛，經通知其家屬趕來，家屬對許女的死因沒有意見。而警方為求慎重，報請檢察官相驗釐清死因。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播