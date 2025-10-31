新北瑞芳路邊轎車飄臭味 女駕駛躺車內氣絕多時

1輛停在新北市瑞芳區建基路2段路旁轎車，今天上午被人發現車內傳出屍臭味，警方發現躺在車內的許姓女駕駛已氣絕多時。（記者吳昇儒翻攝）

新北市瑞芳區建基路二段1輛轎車停放多日，從車內飄出臭味，警方今（31）日上午獲報趕往查看，發現1名女子陳屍車內，並在車上發現1個內有木炭餘燼的炭爐，初步勘驗遺體，並未發現有致命外傷，研判應不是他殺，將報請檢察官相驗釐清確實的死因。

瑞芳警分局今天上午近9時許接獲民眾報案稱，瑞芳區建基路二段上有1輛轎車已停放多日，靠近查看發現車內飄出屍臭味；警方前往察看發現該輛車的車窗緊閉，擋風玻璃以遮陽墊遮住；經警方打開車門，赫見車上1名女子已死亡多時，未在車上找到遺書。

請繼續往下閱讀...

據指出，死者為年約46歲的許姓女子，日前疑與人有感情糾紛，經通知其家屬趕來，家屬對許女的死因沒有意見。而警方為求慎重，報請檢察官相驗釐清死因。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法