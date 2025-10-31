網友萬聖節扮「Tung Tung Tung Sahur」 街頭助自摔翁模樣超鬧

萬聖節裝扮的4名年輕男子幫助自摔的彭翁送醫。（記者徐聖倫翻攝）

69歲彭姓老翁昨晚間騎機車行經新北市新莊街頭，突然機車失控自摔，導致右腿骨折。剛好有一票萬聖節變裝的年輕人經過，扮成殭屍、神父、Joker還有爆紅迷因木頭人「Tung Tung Tung Sahur」的4名男年輕男子趕緊協助報案幫助彭翁，本該很溫馨的場面被網友歪樓大呼「對不起我笑到岔氣」。

昨晚6時許，彭翁騎機車行經新北大道三段往三重方向，因不明原因一陣重心不穩自摔，這時正在進行酒精路跑的殭屍、神父、Joker和Tung Tung Tung Sahur恰巧行經此地，看見車禍趕緊上前幫忙，一方面護住彭翁，同時通報救護車。

救護人員趕抵，彭翁經檢查為右腿骨折，送醫急救後無大礙。萬聖節裝扮酒精路跑還熱心助人的畫面被放上threads，網友們雖然大讚熱心義舉，但讚揚的同時卻無法克制大笑，直呼「Tung Tung Tung Sahur太鬧」、「抱歉我笑出來」。

