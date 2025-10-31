為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    網友萬聖節扮「Tung Tung Tung Sahur」 街頭助自摔翁模樣超鬧

    2025/10/31 15:19 記者徐聖倫／新北報導
    萬聖節裝扮的4名年輕男子幫助自摔的彭翁送醫。（記者徐聖倫翻攝）

    萬聖節裝扮的4名年輕男子幫助自摔的彭翁送醫。（記者徐聖倫翻攝）

    69歲彭姓老翁昨晚間騎機車行經新北市新莊街頭，突然機車失控自摔，導致右腿骨折。剛好有一票萬聖節變裝的年輕人經過，扮成殭屍、神父、Joker還有爆紅迷因木頭人「Tung Tung Tung Sahur」的4名男年輕男子趕緊協助報案幫助彭翁，本該很溫馨的場面被網友歪樓大呼「對不起我笑到岔氣」。

    昨晚6時許，彭翁騎機車行經新北大道三段往三重方向，因不明原因一陣重心不穩自摔，這時正在進行酒精路跑的殭屍、神父、Joker和Tung Tung Tung Sahur恰巧行經此地，看見車禍趕緊上前幫忙，一方面護住彭翁，同時通報救護車。

    救護人員趕抵，彭翁經檢查為右腿骨折，送醫急救後無大礙。萬聖節裝扮酒精路跑還熱心助人的畫面被放上threads，網友們雖然大讚熱心義舉，但讚揚的同時卻無法克制大笑，直呼「Tung Tung Tung Sahur太鬧」、「抱歉我笑出來」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播