    首頁 > 社會

    婦人遭「假投資」詐騙逾680萬 松山警誘捕車手送辦

    2025/10/31 14:41 記者邱俊福／台北報導
    詐團車手吳男被帶上警車送辦。（記者邱俊福翻攝）

    詐團車手吳男被帶上警車送辦。（記者邱俊福翻攝）

    從事服務業的葉姓婦人，年初陷入「假投資」詐騙集團陷阱，陸續被騙投資逾680萬元，所幸刑事警察局上月分析出她為潛在被害人打電話關懷、通知，始驚覺上當報警，台北市警松山分局松山派出所據報，跟葉婦合作，假意又要交付20萬元，誘出吳姓車手，當場逮人送辦。

    警方表示，58歲葉姓婦人是在網路上見到投資訊息並加入對方好友，對方以「保證高獲利」且「穩賺不賠」等話術，陸續誘使投資虛擬貨幣680萬餘元；上月間，刑事局從大數據分析，發現葉婦是遭詐騙的潛在被害人，打電話提醒可能受騙，葉婦隨即要求對方出金，給予獲利，結果對方以各種理由推託，始知受騙報警。

    警方獲報後，本月初，詐團再度跟葉婦聯繫，要求再投資20萬元，才能完成出金程序，雙方便相約於北市八德路面交，警方將計就計暗中埋伏，見吳姓車手現身取款時，當場將吳男逮捕到案，查扣犯案用手機、假識別證、假收據等贓證物。

    吳男警詢中，供稱自己是在網路應徵工作，對方告知擔任協助幣商收款的外務員，並不知道被詐團利用。警詢後依涉詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

