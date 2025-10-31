桃客司機狂毆學生 桃檢傷害罪起訴並建請法院從重量刑

桃園客運劉姓司機22日傍晚在桃園市桃園區當街毆打黃姓高中學生，學生被打到口鼻流血，引起各界議論，經蒐證完備後，於29日偵結並以傷害罪提起公訴，並建請法院從重量刑。（資料照）

桃園客運劉姓司機22日傍晚在桃園市桃園區當街毆打黃姓高中學生，學生被打到口鼻流血，引起各界議論，警方偵訊後將劉姓司機以傷害罪移送，檢察官訊後以2萬元交保，事後桃客也將劉姓司機開除；檢察長戴文亮指派重大刑案專組主任檢察官馬鴻驊積極偵辦，經蒐證完備後，於29日偵結並以傷害罪提起公訴，並建請法院從重量刑。

檢警調查指出，劉姓司機駕駛學生專車載運學生時，於2名英語實驗班學生上車投幣後，以「他媽的」等用語輕率質疑首名上車的陳姓學生未依規定投入18元車資，僅投了13元，陳表示上車前數了2次不會投錯，但為避免爭執擴大，只好下車後將向學校教官反映。

陳姓學生下車後，劉姓司機繼續以輕蔑用語表示找教官也沒用，於行駛過程中，與陳姓學生一同上車的黃姓學生對劉姓司機先前質疑陳生態度、言語表達不滿後，劉姓司機竟說「臭俗仔」、「賭爛這種臭俗仔」等語，並與他人通話時大聲講出「我很少跟低能兒講話ㄟ」，黃姓學生下車時，對此事表達不滿，說出「連錢都不會數，一輩子也就這樣子了」等語。

劉姓司機聽聞黃姓學生的話後，竟逕行將學生專車停於車道上，並下車於人行道、甚至車道上揮拳毆打、抱摔黃姓學生，更在黃姓學生倒地雙手抱頭跪坐無力反抗時，仍接連出拳攻擊黃姓學生10餘次，致黃姓學生前額挫傷瘀青、頭部及臉部挫傷 鼻骨閉鎖性骨折併鼻出血、左側耳挫傷併耳鳴等傷勢，於案發後並產生「急性壓力反應」等症狀。

民眾報案後，警方到達現場，劉姓司機、黃姓學生都互控對方傷害，但劉姓司機手上有血，被以現行犯帶回警局偵訊。

