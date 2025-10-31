違規載廚餘進養豬場遭罰25萬 房產被查封下秒乖乖繳清

新竹縣男子在養豬場2次載廚餘進場遭罰25萬，行政執行署新竹執行署用一招讓其乖乖繳清。（新竹分署提供）

新竹縣1名男子112年5月間因在養豬場所禁止廚餘進入豬隻飼養場所期間，載運廚餘入場內，違反動物傳染病防治條例第28條第1項第1款規定，遭主管機關依同法第43條第1項第8款裁罰5萬元，結果114年2月間，又被發現在禁止廚餘進入豬隻飼養場所期間，在養豬場有廚餘8桶，且飼養豬隻約50頭，遭罰20萬元，但因逾期未繳，經法務部行政執行署新竹分署查封其財產持公文到場後，男子才乖乖繳清25萬元罰款。

新竹分署表示，經查義務人名下有新竹縣竹東鎮的不動產，於是請地政事務所查封登記，並核發執行命令，要求男子應履行義務或提供相當擔保，同時通知地政事務所協助到不動產現場指界及調查現況，男子收到執行命令公文後，心知無法逃避責任，隨即一次繳清25萬元罰鍰，新竹分署也立即塗銷其不動產之查封。

新竹分署呼籲，近期台中爆發非洲豬瘟疫情，目前是禁止廚餘養豬，提醒業者要遵守相關規定，勿心存僥倖。可洽03-515-3103查詢。

