防範大型車肇事 台南白河警宣導列車開進混凝土廠

白河警分局強化預拌混凝土車駕駛人交安教育。（警方提供）

大型車肇事非死即傷，台南市白河警分局為有效防制大型車交通事故發生，今天（31日）派專人分別前往轄內盈全、佑昇及贊洲等3家預拌混凝土廠進行交通安全宣導，特別針對大型車駕駛人進行教育，期望透過正確觀念的傳達，有效降低事故發生率，守護用路人安全。

混凝土預拌車、砂石車、聯結車等大型車輛因車身高、車體大，存在嚴重的視野死角及內輪差問題，不只司機要注意，用路人更要小心大型車的視野死角及內輪差。

白河分局指出，宣導重點特別鎖定視野死角： 提醒駕駛人務必熟悉車輛周邊的「視野死角」，起步或轉彎前應多次確認，並善用行車視野輔助系統。內輪差： 大型車轉彎時，內側後輪與前輪的軌跡差距極大，呼籲駕駛人轉彎時務必減速慢行，並拉大與行人、機車及自行車的距離。遵守速限與裝載規定： 切勿超速、超載，並確保載運物品無滲漏或掉落，避免影響其他用路人安全。禁止酒駕與避免疲勞駕駛。

白河分局說，大型車駕駛應自律守法，一般用路人也應保持安全距離、遠離大型車死角，警方未來也將持續針對轄內各運輸行業進行交通安全宣導，以期降低交通事故。

白河警分局今天（31日）派專人分別前往轄內預拌混凝土廠進行交通安全宣導，特別針對大型車駕駛人進行交通安全教育。（分局提供）

