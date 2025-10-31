為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    新手爸騙「乾妹」進旅館想硬上未得逞 竟掰要「除毛」

    2025/10/31 14:26 記者劉詠韻／台北報導
    姚姓男子將女網友騙到旅館，意圖性侵，士林地院審理，依強制猥褻罪，判處10月有期徒刑。（資料照）

    姚姓男子將女網友騙到旅館，意圖性侵，士林地院審理，依強制猥褻罪，判處10月有期徒刑。（資料照）

    姚姓新手爸爸對網友A女（化名）以「乾哥」自居，將對方騙到旅館後，謊稱「看妳有沒有洗乾淨」，企圖性侵正在洗澡的A女，被害人奮力抵抗，姚男竟掰「不然剃個毛好了」，遭到嚴正拒絕後才放棄。士林地院審理，依強制猥褻罪，判處10月有期徒刑，全案可再上訴。

    判決指出，姚男透過網路聊天發現A女涉世未深後色欲薰心，去年9月間相約在台北車站見面，再藉故將人帶往北市某間旅館休息。姚男以流汗需要洗澡為由，成功勸誘A女脫衣洗澡後，再跟她一同進入浴室，伸出狼爪亂摸；A女以自己能夠洗澡拒絕共浴。

    姚男遭到拒絕後，等到A女洗澡出來就直接將她推倒床上，以身體力量強行壓制，手又開始不規矩，幸A女極力推拒，才未被得逞。

    A女表示，與姚男認識至少一年，當時姚男的小孩才剛出生，之前又一直強調將她當成妹妹，而且姚男的妻子也認識她，所以看見姚男在旅館房間裡沒有穿衣服，當下並未多想。直至姚男說要看她「有沒有洗乾淨」闖進浴室，才察覺不對勁；等洗完澡後，姚將她推倒床上。

    A女說，姚男當時持續壓在她身上，更稱「乖，就一次而已」，試圖扳開她的雙腿，但未讓姚得逞。之後，姚男見無法得手，就對她說「不然剃個毛好了」，仍遭到嚴正拒絕後，進而放棄並讓她拿衣服。

    檢警調查，姚男在案發前對A女以「乾哥」自居，又頻繁傳送帶有性話題的訊息，屢屢刻意將聊天內容帶往性相關話題，勸誘A女拍攝裸照。

    士林地院審理後認為，姚男行為已犯刑法第224條強制猥褻罪，審酌其與A女僅網友關係，卻處心積慮拐騙，並施加強暴手段對其強制猥褻，造成對方心理傷害，且衡酌犯後仍不思悔改、彌補等情狀，判處10月有期徒刑。可上訴。

