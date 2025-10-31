北市麻將賭場藏身棋牌社 萬華警強勢掃蕩逮19賭客

警方查扣賭具。（記者王冠仁翻攝）

近年來，台北市萬華區出現眾多棋牌社，而且都掛設招牌來攬客，但有些棋牌社表面上讓人切磋技藝，實際上都是麻將賭場。萬華分局近期強力掃蕩，自8月份以來已先後掃蕩多家非法棋牌社；警方日前又查出中華路附近有一家假裝合法的棋牌社；警方布線蒐證，昨天登門逮人，當場逮捕現場負責人、1名工作人員與19名賭客。

北市警萬華分局西門派出所近來掌握情資，發現中華路上有一家棋牌社，表面上讓人切磋技藝，實際上則是暗地裡經營麻將賭場，讓賭客以籌碼兌換現金方式來聚賭。

警方組成專案小組監控蒐證，在掌握相關不法事證後，於昨天持搜索票登門查緝，警方在場查獲現場負責人、工作人員1人、賭客19人，查扣不法所得2萬9千餘元、監視器鏡頭10顆、麻將牌5副、搬風骰子5顆、電動麻將桌IC板5片、工作手機1支等證物。

警方最後將負責人與工作人員依賭博罪嫌送辦，其餘賭客則依社會秩序維護法裁處。

萬華分局呼籲，此類棋牌社賭場企圖以合法掩護非法規避查緝，嚴重影響社會風氣，警方將持續強力掃蕩，若民眾發現出入複雜有可疑跡象時，請立即向警方報案，警民合作共同維護社會治安。

