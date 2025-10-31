為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    嘉縣1歲男童遭狗撲倒猛咬！臉部嚴重撕裂傷送醫

    2025/10/31 13:05 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣義竹鄉1歲多男童被犬隻咬傷臉部。（民眾提供）

    嘉義縣義竹鄉1歲多男童被犬隻咬傷臉部。（民眾提供）

    嘉義縣義竹鄉一名1歲多男童，前天晚上到中平村中庄中興宮吃中壇元帥祝壽平安宴，一隻犬隻竟突然將男童撲倒猛咬，造成男童臉部有嚴重撕裂傷，男童母親將犬隻趕走，送醫急救，男童目前正在住院清創，家屬也向警方報案，警方已通報社會局。

    據知，男童當時被犬隻撲倒猛啃臉部，母親大叫動手將犬隻趕跑，但傷勢不輕，送到嘉義長庚醫院救治；由於傷口靠近眼睛，目前僅能持續清創治療。

    當地的中平村長謝勝麒說，咬人的犬隻是有民眾養的，平時未繫繩，附近鄰居也曾提醒飼主應將犬隻繫繩。縣府社會局說明，已與男童家屬聯繫，之後再進行訪視，提供協助。

    嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如表示，尚未接獲報案，飼主應完成飼主責任，為所飼養犬隻完成寵物登記、狂犬病疫苗施打與絕育等措施，違者將依動物保護法與動物傳染病防治條例最低開罰8萬3000元；本案如犬隻出沒在公眾場所無7歲以上的人伴同，可再依違反動保法有關疏縱規定，最高再加罰1萬5000元，若飼主為規避責任棄養犬隻，可再依動保法最高開罰15萬元。

