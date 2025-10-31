為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    佯裝交易虛擬貨幣「假面交真搶劫」 犯嫌拒捕還攻擊員警

    2025/10/31 13:24 記者王冠仁／台北報導
    警方昨天在場逮捕蒲姓犯嫌。（記者王冠仁翻攝）

    警方昨天在場逮捕蒲姓犯嫌。（記者王冠仁翻攝）

    50歲陳姓男子自稱透過網路，與林姓男子相約購買虛擬貨幣，他先前與林相約面交付了28萬元，事後查看「冷錢包」卻發現虛擬貨幣消失，懷疑對方使詐報警，更在昨天再次相約面交300萬元的虛擬貨幣。警方到面交地點埋伏，沒想到這次林率蒲姓、王姓共犯到場，一下車就搶走陳身上的背包，員警立刻上前逮人，蒲姓、王姓共犯拒捕還攻擊員警搶走300萬元，林、王並趁亂逃跑；警方火速追查，今天逮到林、王兩人。

    警方調查，陳姓男子先前跑到北市警中山分局長春派出所報案，他聲稱透過網路看到販售虛擬貨幣的消息，於是與對方聯繫相約面交，他那次拿出28萬元給林男，林則將虛擬貨幣匯入其冷錢包中。但是他事後查看冷錢包，卻發現虛擬貨幣不見；他透過網路詢問對方，沒想到卻遭封鎖，他認為對方使詐，氣得報警。

    陳為了揪出林，於是在網路上辦了一個新的帳號，再次找到林的交易訊息，假裝要再購買300萬元虛擬貨幣；陳昨天將面交資訊告訴警方，員警於是在雙方相約面交的台北市民權東路3段一處超商附近埋伏。

    沒想到，昨天面交時，林開車率蒲姓、王姓同夥到場，蒲、王認為陳的背包中有300萬元現金，一下車居然就要搶走其背包。埋伏員警見狀一擁而上，蒲、王居然拿出棍棒、刀械攻擊員警，導致2名員警受傷，還趁亂搶走陳裝有300萬現金的背包，並將背包丟到林的轎車附近。林見苗頭不對，待車上另名陳姓男子下車撿走背包後，隨即踩油門加速離去。

    警方說，蒲嫌當場被逮；王原本想跑回林車上，但林開車落跑，他發現自己被「丟包」後，也以徒步方式逃離現場，隨後再搭車返回新竹跟林會合。據悉，蒲嫌落網後坦承，這次是「假交易」，林策劃「真搶劫」。

    警方事後火速追查林、王逃跑路線，在今天早上循線前往新竹縣湖口鄉陸續逮捕兩人。警方也查出林等人疑似與幫派組織「風飛砂」有關聯，全案將他們依強盜、組織犯罪、違反洗錢防制法、妨害公務等罪嫌送辦，同時也追查陳等其餘共犯。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播