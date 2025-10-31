佯裝交易虛擬貨幣「假面交真搶劫」 犯嫌拒捕還攻擊員警

警方昨天在場逮捕蒲姓犯嫌。（記者王冠仁翻攝）

50歲陳姓男子自稱透過網路，與林姓男子相約購買虛擬貨幣，他先前與林相約面交付了28萬元，事後查看「冷錢包」卻發現虛擬貨幣消失，懷疑對方使詐報警，更在昨天再次相約面交300萬元的虛擬貨幣。警方到面交地點埋伏，沒想到這次林率蒲姓、王姓共犯到場，一下車就搶走陳身上的背包，員警立刻上前逮人，蒲姓、王姓共犯拒捕還攻擊員警搶走300萬元，林、王並趁亂逃跑；警方火速追查，今天逮到林、王兩人。

警方調查，陳姓男子先前跑到北市警中山分局長春派出所報案，他聲稱透過網路看到販售虛擬貨幣的消息，於是與對方聯繫相約面交，他那次拿出28萬元給林男，林則將虛擬貨幣匯入其冷錢包中。但是他事後查看冷錢包，卻發現虛擬貨幣不見；他透過網路詢問對方，沒想到卻遭封鎖，他認為對方使詐，氣得報警。

陳為了揪出林，於是在網路上辦了一個新的帳號，再次找到林的交易訊息，假裝要再購買300萬元虛擬貨幣；陳昨天將面交資訊告訴警方，員警於是在雙方相約面交的台北市民權東路3段一處超商附近埋伏。

沒想到，昨天面交時，林開車率蒲姓、王姓同夥到場，蒲、王認為陳的背包中有300萬元現金，一下車居然就要搶走其背包。埋伏員警見狀一擁而上，蒲、王居然拿出棍棒、刀械攻擊員警，導致2名員警受傷，還趁亂搶走陳裝有300萬現金的背包，並將背包丟到林的轎車附近。林見苗頭不對，待車上另名陳姓男子下車撿走背包後，隨即踩油門加速離去。

警方說，蒲嫌當場被逮；王原本想跑回林車上，但林開車落跑，他發現自己被「丟包」後，也以徒步方式逃離現場，隨後再搭車返回新竹跟林會合。據悉，蒲嫌落網後坦承，這次是「假交易」，林策劃「真搶劫」。

警方事後火速追查林、王逃跑路線，在今天早上循線前往新竹縣湖口鄉陸續逮捕兩人。警方也查出林等人疑似與幫派組織「風飛砂」有關聯，全案將他們依強盜、組織犯罪、違反洗錢防制法、妨害公務等罪嫌送辦，同時也追查陳等其餘共犯。

