前妻聲請保護令 剛踏出派出所就被打到半死

黃姓女子剛聲請完保護令就被前夫埋伏攻擊。（民眾提供）

黃姓女子跟前夫洪男發生衝突，黃婦跑去派出所聲請保護令，剛離開派出所，就被洪男尾隨其後，用滅火器及鐵製畚箕攻擊頭部，黃女重傷送醫，洪男行凶後15分鐘投案，被檢方依殺人未遂等罪向法院聲押獲准。

檢警指出，29日傍晚5點多，大寮區河堤路發生糾紛，員警到場處理時，得知59歲洪姓男子與54歲黃姓女子已離婚，但兩人因一起工作，為了工作上的瑣事引起口角，雙方互有拉扯。

請繼續往下閱讀...

員警到場排解後，黃女也到派出所提出傷害告訴並聲請保護令，期間，員警訊問她是否需警方提供協助，但黃女說不用，員警告知她，若有安全需求，可隨時致電派出所派員保護。

沒想到員警的一席話「一語成讖」，黃女前腳剛離開派出所，回家途中就被洪男埋伏堵人，洪男拿滅火器及鐵製畚箕攻擊她的頭部，造成黃女頭部撕裂傷送醫搶救，且洪男行凶後逃逸。15分鐘後，洪男自知難逃法網，跑去派出所投案，檢方訊後依傷害、殺人未遂等罪向法院聲押獲准。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法