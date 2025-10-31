為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    新北老翁登宜蘭叢雲山失聯13天 遺體今天尋獲

    2025/10/31 12:11 記者王峻祺／宜蘭報導
    新北楊姓老翁登宜蘭叢雲山失聯13天， 遺體今天溪畔尋獲，圖為日前搜救畫面。（宜蘭縣消防局提供）

    新北楊姓老翁登宜蘭叢雲山失聯13天， 遺體今天溪畔尋獲，圖為日前搜救畫面。（宜蘭縣消防局提供）

    來自新北市三峽的79歲楊姓老翁，19日搭火車至宜蘭龜山車站後，從梗枋古道入山，獨攀叢雲山失聯，宜蘭縣、新北市消防局及中華民國山難救助協會東區搜救委員會等單位聯手搜救多日，今天第13天終於在溪畔找到老翁，但已無生命徵象，遺體將運下山後報請檢警相驗。

    楊翁19日原訂參加新北市山岳協會舉辦的叢雲山七路會師活動，因天候不佳取消，他仍於當日前往，最後於北關農場內詢問員工朝日步道及叢雲山方向，北關農場大門監視器有拍到楊翁自農場出來，轉往叢雲山方向路線前進。

    不過楊翁入山後，家屬因多日手機聯繫不上父親，21日向警消報案，宜蘭縣消防局立即組隊入山搜索，隨後新北市消防局、民間搜救隊也加入搜救行列，今天上午由中華民國山難救助協會東區搜救委員會找到老翁遺體。

    據了解，老翁疑似走錯路，朝北勢坑溪上游走去，恐因山區氣候不佳導致迷路，最終體力不支及失溫倒臥溪畔，被發現時已無生命徵象，遺體今天將運下山報請檢警相驗。

