    社會

    網路被搭訕 「美女」邀投資古董險害他損失百萬積蓄

    2025/10/31 13:23 記者陸運鋒／新北報導
    詐騙集團傳送美女照片給黃男，還自稱是古董中盤商。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市黃姓男子日前在網路認識一名女子，雙方聊了2個月後，女子見黃男墜入愛河，便邀約他投資古董生意，而黃男赴銀行提領百萬現金時，行員察覺有異通報警方到場，經檢視手機並勸說後，黃男才驚覺落入假交友投資詐騙陷阱，所幸及時喊卡守住積蓄。

    文山警二分局今公布假交友詐騙手法並指出，從事餐飲業42歲黃男，2個月前在臉書被不明帳號搭訕後，雙方開始加入Line閒聊，期間對方除了傳送美女照片給黃男，還自稱已經離婚，對話有許多曖昧與關懷，令黃男心動不已，誤以為愛情降臨。

    據知，對方見黃男落入愛情陷阱後，再以「我在桃園做古董中盤商」、「簽合約保障彼此」誘導投資，而黃男在本月中旬至北市永豐銀行景美分行，欲向銀行提領100萬元現金購買古董，行員察覺異常通報警方協助。

    警方說，經黃男同意查看手機後，驚覺他落入詐騙集團慣用的「假交友投資詐騙」手法，員警隨即說明並提供相關案例，黃男聽後恍然大悟，隨即打消提款念頭，守住百萬元積蓄。

    警方呼籲，詐騙集團常以甜言蜜語製造假人設，再以投資名義誘騙民眾提領現金或匯款，交友務必提高警覺，投資理財要查證，守護自身財產安全。

    閒聊期間對方自稱已經離婚，對話有許多曖昧與關懷，令黃男心動不已，誤以為愛情降臨。（記者陸運鋒翻攝）

