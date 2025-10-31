為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    竹市東大路民宅傾斜半夜撤離 住戶悲嘆：家回不去了

    2025/10/31 12:37 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市東大路因建商開挖地下室造成民宅傾斜及損害。（記者洪美秀攝）

    新竹市東大路因建商開挖地下室造成民宅傾斜及損害。（記者洪美秀攝）

    新竹市東大路4段富宇建設天闊建案進行地下室開挖卻造成民宅傾斜和路面地層下陷與鄰損，昨晚被緊急疏散撤離的住戶，今天一早回到家，依然心慌慌，住戶說，從小住在這裡快50年了，921大地震都沒事，房子也沒損壞，沒想到建商一來蓋房子，房子牆壁及地面就裂了，昨晚緊急撤離，家中的狗狗都來不及住到旅館，一早才緊急回家餵狗糧，更憂心悲嘆：「住了50年的家，回不去了。」

    東大路4段111巷、109巷和113巷緊鄰建案旁被緊急撤離住到旅館的住戶，今天一早得知建商和市府要來鑑定，有的上班臨時請假，有的則趕著要回家餵狗狗，因為昨晚撤離到旅館，狗狗無法一起離開，今早回到家餵狗狗時，狗狗都顯得噪動狂吠，讓人感嘆住了快50年的房子都沒事，怎麼建商一開挖，房子就有裂縫了。

    有住戶說，早在2個月前就發現地面有龜裂痕跡，每天更被建商開挖地下室的機器噪音及震動聲吵得無法入睡，而建商早就知道地層下陷，還曾拿近千包的水泥來灌漿補救，沒想到下陷情形持續嚴重，連民宅都倒了，幸民宅傾斜的住戶沒住在裡面，但住在附近的住家每天都提心吊膽，更提到921大地震，這裡的房子都好好的，沒想到建商一挖地下室，附近的房子都受到影響，也擔憂房子傾斜不能住，恐流落街頭。

    包括市議員劉康彥及、林彥甫、黃美慧與吳旭豐，和立委柯建銘助理戴振博都到場關心住戶安全問題，要求建商趕緊負責與住戶召開協調會，包括是否協助住戶另租屋，或給予租屋補貼等，同時要給住戶時間表，且要進行房子結構安全鑑定，而市府也要對受損害住戶從寬認定，保障市民的居住權。

    新竹市東大路因建商開挖地下室造成民宅傾斜及損害。（記者洪美秀攝）

    新竹市東大路因建商開挖地下室造成民宅傾斜及損害。（記者洪美秀攝）

    住戶悲嘆家回不去了。（記者洪美秀攝）

    住戶悲嘆家回不去了。（記者洪美秀攝）

    新竹市東大路因建商開挖地下室造成民宅傾斜及損害，住戶緊急撤離。（記者洪美秀攝）

    新竹市東大路因建商開挖地下室造成民宅傾斜及損害，住戶緊急撤離。（記者洪美秀攝）

    新竹市東大路因建商開挖地下室造成民宅傾斜及損害，住戶緊急撤離。（記者洪美秀攝）

    新竹市東大路因建商開挖地下室造成民宅傾斜及損害，住戶緊急撤離。（記者洪美秀攝）

