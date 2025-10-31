為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    竹市建案地下室開挖致民宅傾斜 今持續低壓灌漿補救

    2025/10/31 12:11 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市東大路四段富宇建設天闊建案地下室開挖導致鄰近民宅傾斜，今天持續低壓灌漿搶險。（記者洪美秀攝）

    新竹市東大路四段富宇建設天闊建案地下室開挖導致鄰近民宅傾斜，今天持續低壓灌漿搶險。（記者洪美秀攝）

    新竹市東大路4段富宇建設天闊建案進行二期地下室開挖卻造成附近民宅傾斜及路面地層下陷，市府昨晚緊急疏散撤離21戶、33人，今天一早也由建商代表和建築師技師公會與市府到場進行現地鑑定，建設公司緊急採低壓灌漿方式搶險補救。

    市府都發處表示，目前該建案已開挖地下室13公尺深，市府採建案周邊2倍寬的25公尺民宅範圍內進行疏散撤離，已用透地雷達進行民宅初步鑑定，後續會要求建商須負起責任，並與住戶進行相關賠償補助事宜。

    建商表示，因南寮地區屬於沙質地形，進行地下室壁壘樁工程時，在開挖時就採漸進式處理，若發現出土時有漏水，就會用低壓灌漿方式止水，同時防止道路塌陷，每個月都會做透地雷達檢查，只要檢查到空洞就會補實，目前也會持續用透地雷達進行民宅傾斜的鑑定與判斷，若是因建案開挖造成鄰損，一定會負起賠償責任。

    市府都發處建管科長李嘉倫提到，此建案是富宇建設申請的天闊建案，是地下3層地上15層約201戶的大型建案，目前一期已完成大約15層樓高，二期地下室開挖已到地面階段，由於建案周邊的地下水位仍很高，且地下水持續湧出，也帶出很多沙，建設公司開挖已挖到13公尺深，幾乎快完成地下室的開挖，目前市府已要求造成民宅傾斜的區域先停工，至於第一期部分仍同意在安全範圍內持續施工，但要求建商需持續搶險灌漿補救。

    包括多名市議員都到場關心此建案造成民宅塌陷問題，也要求市府與建商必須負起責任，包括提供被撤離住戶的居住和房屋損害賠償，市府應成為市民的靠山，保障居住安全權益。

    新竹市東大路四段富宇建設天闊建案地下室開挖導致鄰近民宅傾斜，今天持續低壓灌漿搶險。（記者洪美秀攝）

    新竹市東大路四段富宇建設天闊建案地下室開挖導致鄰近民宅傾斜，今天持續低壓灌漿搶險。（記者洪美秀攝）

    新竹市東大路四段富宇建設天闊建案地下室開挖導致鄰近民宅傾斜，今天持續低壓灌漿搶險。（記者洪美秀攝）

    新竹市東大路四段富宇建設天闊建案地下室開挖導致鄰近民宅傾斜，今天持續低壓灌漿搶險。（記者洪美秀攝）

    新竹市東大路四段富宇建設天闊建案地下室開挖導致鄰近民宅傾斜，今天持續低壓灌漿搶險。（記者洪美秀攝）

    新竹市東大路四段富宇建設天闊建案地下室開挖導致鄰近民宅傾斜，今天持續低壓灌漿搶險。（記者洪美秀攝）

    新竹市東大路四段富宇建設天闊建案地下室開挖導致鄰近民宅傾斜，今天持續低壓灌漿搶險。（記者洪美秀攝）

    新竹市東大路四段富宇建設天闊建案地下室開挖導致鄰近民宅傾斜，今天持續低壓灌漿搶險。（記者洪美秀攝）

    新竹市東大路四段富宇建設天闊建案地下室開挖導致鄰近民宅傾斜，建商代表也向民代說明目前搶救進度與後續處理方式。（記者洪美秀攝）

    新竹市東大路四段富宇建設天闊建案地下室開挖導致鄰近民宅傾斜，建商代表也向民代說明目前搶救進度與後續處理方式。（記者洪美秀攝）

    新竹市東大路四段富宇建設天闊建案地下室開挖導致鄰近民宅傾斜，今天持續低壓灌漿搶險。（記者洪美秀攝）

    新竹市東大路四段富宇建設天闊建案地下室開挖導致鄰近民宅傾斜，今天持續低壓灌漿搶險。（記者洪美秀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播