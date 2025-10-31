桃市平鎮警方入工業區宣導「識詐與反詐騙」 籲移工別當詐團車手

平鎮警分局前進平鎮工業區針對移工舉辦法治宣導活動，呼籲移工切勿當詐騙集團提款車手而觸法。（警方提供）

桃園市平鎮警分局考量轄區內有平鎮工業區等移工眾多處所，前往平鎮工業區舉辦多場法治宣導活動，針對「識詐與反詐騙」部分，強化移工對我國法律的認識，強調詐騙集團常利用移工不熟悉法律與想快速賺錢心態，以「輕鬆、高薪」等話術誘騙擔任「提款車手」，警方希望透過宣導活動，讓移工們在台灣工作期間避免觸法。

鑑於近來不法集團吸收移工擔任詐騙車手的案件頻傳，平鎮警分局派員到平鎮工業區與業者合作舉辦「識詐與反詐騙」法治宣導活動，安排通譯，用移工們熟悉的語言，詳細說明我國對於詐騙犯罪行為的相關法令。

平鎮警分局長徐坤隆表示，移工若被詐騙集團吸收擔任提款車手，將觸犯刑法「詐欺罪」、「洗錢防制法」，將面臨鉅額罰金、長期徒刑，最終則會被遣送回國，未來無法再入境台灣。

平鎮警分局前進平鎮工業區針對移工舉辦法治宣導活動，呼籲移工切勿當詐騙集團提款車手而觸法。（警方提供）

