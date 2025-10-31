為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    桃市平鎮警方入工業區宣導「識詐與反詐騙」 籲移工別當詐團車手

    2025/10/31 12:52 記者周敏鴻／桃園報導
    平鎮警分局前進平鎮工業區針對移工舉辦法治宣導活動，呼籲移工切勿當詐騙集團提款車手而觸法。（警方提供）

    平鎮警分局前進平鎮工業區針對移工舉辦法治宣導活動，呼籲移工切勿當詐騙集團提款車手而觸法。（警方提供）

    桃園市平鎮警分局考量轄區內有平鎮工業區等移工眾多處所，前往平鎮工業區舉辦多場法治宣導活動，針對「識詐與反詐騙」部分，強化移工對我國法律的認識，強調詐騙集團常利用移工不熟悉法律與想快速賺錢心態，以「輕鬆、高薪」等話術誘騙擔任「提款車手」，警方希望透過宣導活動，讓移工們在台灣工作期間避免觸法。

    鑑於近來不法集團吸收移工擔任詐騙車手的案件頻傳，平鎮警分局派員到平鎮工業區與業者合作舉辦「識詐與反詐騙」法治宣導活動，安排通譯，用移工們熟悉的語言，詳細說明我國對於詐騙犯罪行為的相關法令。

    平鎮警分局長徐坤隆表示，移工若被詐騙集團吸收擔任提款車手，將觸犯刑法「詐欺罪」、「洗錢防制法」，將面臨鉅額罰金、長期徒刑，最終則會被遣送回國，未來無法再入境台灣。

    平鎮警分局前進平鎮工業區針對移工舉辦法治宣導活動，呼籲移工切勿當詐騙集團提款車手而觸法。（警方提供）

    平鎮警分局前進平鎮工業區針對移工舉辦法治宣導活動，呼籲移工切勿當詐騙集團提款車手而觸法。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播