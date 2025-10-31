人夫情郎戰酒店！恐怖小三埋伏潑酸毀容 終局判決出爐

最高法院。（資料照）

台中市39歲殯葬業女子邱子芸，3年前和已婚的謝姓男友交往，當了小三，卻醋意橫生，發現他去「戰酒店」，為了報復他，埋伏在停車場，趁謝男正在下計程車的時候，持含硫酸成分的強酸液體朝謝的頭部潑灑，造成謝男臉部毀容，體表29%化學性灼傷。一審、二審台皆依重傷害罪判處邱女8年8月有期徒刑，最高法院亦駁回邱女上訴，全案定讞。

謝男也提出民事求償，台中地院一審判邱女應賠償醫療費用、勞動力減損及精神撫慰等共1457萬多元，上訴中。

判決指出，邱女和已婚的謝男發展地下情進而同居，但後來感情不睦，常因生活日常瑣事、感情問題而爭吵，邱女發現他去上酒店，心生怨恨，竟尋思報復男友，於2022年3月29日深夜，事先準備不明強酸液體，躲在台中市北區的停車場埋伏。

邱女見謝男搭計程車回來，謝男一下車，邱女立刻快步走上前，持不明強酸液體朝謝男的臉部和身體潑灑，造成男友雙眼、顏面、頭頸及四肢都受到4度化學性灼傷，全身體表面積有高達29%受到損害。

邱女犯案後留在現場，警方獲報到場後，將她依證人帶回，發現她的手部、鞋子都有腐蝕痕跡，在她的車上也發現裝有強酸的瓶子，她坦承因和謝男有感情糾紛，才會朝他潑酸報復，附近監視器也錄下邱女的身影。

謝男提告殺人未遂，邱女否認有殺人故意，只想傷害教訓男友；台中地檢署偵查後認為，邱女潑酸後，就未再攻擊謝男，且她攜帶酸液的數量不致於產生奪命，不構成殺人罪，依重傷害罪起訴。

法院歷審皆認為，謝男被強酸潑灑後，因化學性灼傷以致顏面毀容、鼻翼變形、角膜混濁，雙手活動受損，醫院診斷認定難以痊癒，且已達重傷程度，法官依此依重傷害罪將邱女判刑8年8月定讞。

