高雄歇業小吃部變身毒趴KTV 警攻堅逮38名越籍男女

高雄歇業小吃部變身越籍毒趴KTV，警攻堅逮38人。（民眾提供）

高雄大社工業區附近1間小吃部，因故歇業，悄悄改變營業型態，經營越式KTV，再掛羊頭賣狗肉，專門供越南籍移工舉辦毒品轟趴，刑警隊大隊獲報埋伏、收網，一舉逮捕越籍男女38人，清查後發現，其中4人為逃逸外籍移工。

刑大今聯手移民署將涉嫌販毒的主嫌黃男（39歲）、武姓（24歲）、裴姓員工（20歲）及35名顧客依毒品危害防制條例與入出國及移民法送辦。

請繼續往下閱讀...

高市刑大偵三隊今（31）日指出，今年8月間掌握情資，指有越南籍人士利用大社工業區附近小吃部偽裝，經營「越式KTV」，專供越南移工歡唱，再伺機舉辦毒品轟趴，雖然毒趴KTV地處大馬路邊，平時大門緊閉，顧客都利用後門進出，掩人耳目。

刑大見時機成熟，與仁武分局、左營分局、保安警察大隊、移民署高雄市專勤隊共組專案小組，經多日探查，掌握時機，強勢破門攻堅，驚慌中多名男女嘗試從防火巷攀爬逃逸，與專案同仁僵持近半小時，才放棄抵抗束手就擒。

警方現場逮捕38人，清查後發現，其中4名為逃逸、逾期居留或失聯身分。全案詢問後，黃姓主嫌（39歲）、武姓（24歲）、裴姓員工（20歲）及35名轟趴越籍男女送辦。

警方依毒品危害防制條例與入出國及移民法，移送橋頭地檢署及移民署南區事務大隊高雄市專勤隊偵辦，黃姓主嫌聲請羈押獲准。

高市刑大統計緝毒績效，今年截至8月31日止，共同破獲各類毒品案件共計3378件3234人，較去年同期（2028件、2117人）增加1350件，上升66.57％。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

高雄歇業小吃部變身越籍毒趴KTV，警攻堅逮38名越南籍男女。（民眾提供）

高雄歇業小吃部變身越籍毒趴KTV，警攻堅逮38名越南籍男女。（民眾提供）

高雄歇業小吃部變身越籍毒趴KTV，警攻堅逮38名越南籍男女，查扣毒品。（民眾提供）

高雄歇業小吃部變身越籍毒趴KTV，警攻堅逮38人查扣毒品等證物。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法