從DNA到法醫電腦斷層掃描 法務部攜台大強化刑案偵查能量

法務部徐政務次長錫祥代表部長出席致詞，法醫電腦斷層掃描能以非侵入、高精度方式進行大體掃描與3D重建，讓檢警釐清死因更精準。（法務部提供）

法務部法醫研究所與台大醫學院法醫學科暨研究所今於司法新廈舉辦「法醫電腦斷層掃描（PMCT）與鑑識科學實務研討會」，內容涵蓋PMCT實務應用案例、DNA建檔與鑑定技術在刑案中的運用，以及新興毒品趨勢分析等主題。法務部政務次長徐錫祥表示，PMCT能以非侵入、高精度方式進行大體掃描與3D重建，讓死因釐清更精準透明。

研討會邀集檢警與學界專家討論司法科技新趨勢，包括法務部政務次長徐錫祥、黃世杰、高檢署檢察長張斗輝、台北地檢署檢察長王俊力、最高檢主任檢察官呂文忠、刑事局鑑識中心主任黃女恩、中央警大教授王勝盟、台大助理教授張晉誠與法醫研究所所長侯寬仁等，共同探討司法科技的未來方向。

次長徐錫祥代表部長致詞指出，法醫工作在司法體系中扮演極關鍵角色，攸關事實真相釐清與司法公信。隨著科技進步，PMCT已成為國際法醫鑑識的重要工具，能以非侵入、高精度方式進行大體掃描與3D重建，讓傷害樣態可視化、數據化，並永久保存影像資料，使鑑識作業更為精準與科學。

徐錫祥表示，法務部正積極推動智慧司法與數位轉型，將PMCT等科技導入司法實務，並強化跨機關資料整合與資源共享，提升司法科學資訊的即時性與安全性。同時，透過與國內外專業機構合作，提升我國鑑識能量，與國際接軌。

徐錫祥說，DNA建檔與比對技術大幅提升刑案偵辦效率，協助檢警破獲多起懸案，另面對電子菸、喪屍菸彈等新型毒品氾濫，政府也啟動「新世代反毒策略行動綱領」，由法醫研究所強化藥毒物檢驗能量，成為國家鑑識與司法偵查的後盾。

