ATM單月提領上千次露餡！ 雲林警緝獲外籍車手團12人

警方日前破獲越籍陳姓男子為首的外籍車手集團，經檢方訊後，將涉案12人全數羈押禁見獲准。 （圖由雲林縣警局提供）

雲林縣警察局今年7月底發現斗六分局轄區，近30處ATM提款機一個月內提領上千次，立即成立專案小組偵辦，經2個多月循線追查，日前將12名以越籍陳姓男子為首的外籍車手集團緝捕到案。警方表示，初步盤點，近期光斗六警分局轄區就已被詐領逾3千萬，全案人員以詐欺、洗錢等罪裁定羈押禁見。

斗六警分局今年7月底發現，轄內斗六、莿桐、林內3鄉市近30處提款機，一個月內共有上千次提領紀錄，且幾乎為固定幾人提領，懷疑為多人參與且分工細膩的車手，報請雲林地檢署檢察官潘鈺柔指揮偵辦。經2個多月追查、攻堅，將31歲陳男、36歲陶男、25歲阮男、34歲黎男等12人越籍車手集團逮捕歸案，並查扣7輛汽車、現金100萬及上百張金融提款卡。

警方查出，陳男為該集團車手頭，5年前以依親名義來台，透過同鄉群組、友人介紹，吸收陶、阮、黎等人作為幹部，並召集8名逃逸移工作為一線收水車手。8名移工以3人為1小組，其中1人為組長，2人前往提款機以人頭帳戶金融卡提領現金，直到該卡每日提領上限才作罷，2名組員再將現金提交給組長，再由組長層層上交給幹部、主嫌。

警方查出，該車手集團主要詐款來源是「猜猜我是誰」、「假中獎」、「假買賣交易問題」，犯案地點包含彰化、台中、雲林等中部地區縣市。

據了解，一線車手前往取款所騎乘的機車，都是已註銷車牌的機車，一旦有攔查臨檢，該輛機車便棄置不用，光兩個多月來，斗六警分局轄區就提領逾3千萬詐款。

縣警局表示，全案將12人依違反詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌，移送雲林地檢署偵辦，訊後均獲羈押禁見獲准。

局長黃富村指出，雲林縣今年9月受理詐欺件數290件，較上月減少27件共2264.7萬元，受理數及財損數皆大幅下降，但「普發現金1萬元」即將開跑，詐騙集團恐趁機出招，呼籲大家務必提高警覺，以免受騙。

現場查扣現金、提款卡。（圖由雲林縣警局提供）

