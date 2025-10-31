老司機搶當恩客！ 越南妹「薇薇」打響口碑 短期接客衝到179次

越南妹「薇薇」長相甜美、手段高明，在南部老司機界廣為流傳，短時間就接客179次。（翻攝網路）

劉姓男子和越南籍前妻阮女當雞頭，由阮女幫忙引薦老家的妹子在台灣撈快錢，其中一名暱稱「薇薇」的越南妹因長相甜美、手段高明，造成南部老司機暴動搶當「恩公」，短時間就接客179次，另名越南妹「寶寶」業績也不差，也有90人上門光顧，劉、阮兩人及鄒姓友都被法官依圖利媒介性交罪各判4至6月徒刑，均得易科罰金。

判決指出，移民署南區事務大隊高雄市專勤隊日前查獲一名綽號「咪咪」女子來台非法居留，並從事賣淫工作，專勤隊員追查時，發現「咪咪」是由嫁來台灣的阮姓女子所引薦，經佈線追查後，得知阮女和前夫劉男當雞頭，負責「港都」、「夜來香」兩家應召站攬客，他們還找來鄒姓友人當馬伕，將小姐載到七賢路電信大樓或其他指定地點與客人交易。

請繼續往下閱讀...

專勤隊員上門搜索時，赫然發現，阮、劉兩人至少引薦過6名越南妹給台灣消費者，其中暱稱「薇薇」的越南妹因長相甜美、手段高明，剛上市就打響名號，在南部老司機界廣為流傳，短時間就接客179次，另名越南妹「寶寶」業績也不差，有90人上門光顧，但「寶寶」就明顯「門可羅雀」，只有25人上過車。

劉男3人被逮後坦承犯行，但指控應召站抽得比較凶，每次抽600元至750元，除非妹子是他們介紹給應召站，可以再抽每次150元的經紀費外，不然每次載妹子去性交易只能賺200元；由於相關事證明確，劉男3人被法官依圖利媒介性交罪各判4至6月徒刑，均得易科罰金，可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法