1天20件！彰縣9月602件詐騙 花蓮賑災+普發1萬成詐騙新梗

政府普發1萬元成詐騙集團行騙新手法。（圖由警方提供）

詐騙無所不在，彰化縣警局今年9月份受理詐騙報案件數602件，平均每天達20件，受害民眾遭詐總金額1億7124餘萬元，縣警局長陳明君指出，儘管彰化縣治安相對穩定，但詐團行騙手法不斷翻新，利用民眾對花蓮災情的關心散布「花蓮救災募款」連結來詐財，或假冒政府名義發布普發現金1萬元假簡訊等行詐，民眾務必提高警覺。

彰化縣北斗警分局日前接獲金融機構通報，一名婦人欲解除定存並提領現款，懷疑其可能遭詐，員警發現婦人經由詐團主動加入LINE好友，以假交友聊天方式介紹投資黃金期貨，並至假投資網站註冊，先以現金跟假幣商面交購買虛擬貨幣，再將虛擬幣轉匯給詐騙集團進行儲值投資，在警方勸說攔阻下，才驚覺受騙，警方組成查緝小組，並順利查獲前來取款的車手，現場查扣現金150萬元、手機及點鈔機等相關證物，全案依刑法詐欺罪移請彰化地檢署偵辦。

請繼續往下閱讀...

縣警局長陳明君指出，詐騙集團利用民眾對花蓮災情的關心，假冒慈善機構或政府單位名義，散布「花蓮救災募款」連結，誘使民眾點擊並輸入個人資料或匯款捐款，實為詐財陷阱。另總統正式公布「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，民眾務必認明普發現金官網「10000.gov.tw」，近期已有詐團假冒財政部名義發布的假簡訊或Email電子郵件進行詐騙，提醒社會大眾務必提高警覺，政府一定不會要求民眾加入Line官方帳號或利用電子支付領取1萬元。

彰化縣9月受害民眾遭詐總金額1億7124餘萬元，首度降至2億元以下。（圖由警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法