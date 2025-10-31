讓「廢土一條龍」破功！彰化地檢署檢察官鄭文正榮獲環境部金環獎

彰化地檢署檢察官鄭文正（右）榮獲環境部金環獎。（彰化地檢署提供）

彰化地檢署檢察官鄭文正指揮偵辦多起重大環保案件，2023年指揮打擊並瓦解廢土一條龍的犯罪集團，起訴共犯15人，聲請沒收犯罪機具及不法所得8867多萬元，偵辦績效傑出，獲環境部今年「金環獎」殊榮。

彰化地檢署指出，鄭文正檢察官曾偵辦多起重大環保案件，2023年起指揮彰化縣警察局刑事警察大隊等警調機關深入調查營建廢棄物棄置案件，掌握彰化地區傾倒廢棄土方的土地仲介業者，及廢棄土方的上游業者、數家交通公司等所組成的棄土犯罪集團，和遭傾倒廢棄土方的農地。檢方在桃園市、台中市及彰化縣等地發動搜索，扣得集團帳冊及車隊GPS詳細紀錄等證據，並協請彰化縣環保局、環境部環境管理署中區環境管理中心協助開挖棄置農地和鑑定。

彰檢指出，這個一條龍棄土集團在2022年、2023年到彰化縣傾倒廢土的總車次為4812車次，傾倒地點65處，不法獲利8867萬6487元，檢察官偵查中聲請法院扣押該等交通公司名下車輛53輛、共犯房產7筆，全案起訴集團共犯15人，為避免脫產及預防這集團繼續棄置廢土，聲請沒收犯罪機具及不法所得。

