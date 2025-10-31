加油兼揩油？色男摸女工讀生一把 被判拘役30天

苗栗地方法院依性騷擾罪，判處男子拘役30天。示意圖。（資料照）

苗栗縣一名男子到加油站加油，趁女工讀生不注意，用手碰觸女工讀生的腰，吃上性騷擾官司，且該女工讀生未滿18歲，依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑，惟苗栗地方法院調查查無證據證明男子知悉女工讀生未滿18歲，依性騷擾罪，判處男子拘役30天。

被告男子於去年12月26日下午近4點許，駕車到竹南鎮一家中油加油站加油，趁女工讀生不及防備之際，用手碰觸女工讀生的腰際。女工讀生被男子的行為嚇著，認為男子吃她豆腐，報警處理並提告涉嫌性騷擾。

檢警偵辦，男子否認性騷擾，辯稱他當時是要拿衛生紙，不知有沒有碰到女工讀生的腰。另，女工讀生未滿18歲，受兒童及少年福利與權益保障法保護，依規定男子涉犯行為要加重其刑，檢方偵結後依法將男子起訴並聲請簡易判決處刑。

法院審理，依女工讀生證詞及加油站監視器影像等證據，認男子犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，惟遍查卷內資料，並無證據證明男子知悉女工讀生是少女，是無從依兒童及少年福利與權益保障法之規定加重其刑，加上男子於法院準備程序時坦承犯行，犯後態度尚可，判處拘役30天，如易科罰金，以1000元折算1日。全案可上訴。

