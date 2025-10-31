熊抱、捏臉國小女生 水泥工性騷判刑3月

色叔叔在小學施作水泥工程，跟女學生聊天之際乘機性騷擾，女學生告訴師長後報警，色叔叔被南投地院法官判刑3個月。（記者陳鳳麗攝）

南投縣蘇姓男子到1所國小施作水泥工程，在通道上跟1名高年級女生聊天，聊著聊著就開始毛手毛腳，捏臉、身體碰觸、正面熊抱、臉貼臉，女學生閃躲跑走，告知師長後報警，蘇男性騷小學生過程都被通道的監視器拍下，南投地院法官將他依對少年性騷擾罪名，判處有期徒刑3個月。

判決書指出，蘇姓男子今年3月下旬，到南投縣內某所國小施作小型水泥工程，在一棟大樓的通道看到走過的高年級女生，女學生好奇的訊問蘇男在做什麼工程，他仔細介紹做什麼工程、如何做，並問起女學生上課狀況等問題。

這名國小高年級女生起先對蘇男沒有戒心，但是聊了一會兒，蘇男即用手捏該女學生的臉說「你很可愛！」，接著用身體碰觸其左側身體，女學生感覺怪怪的時候，他又正面熊抱，接著要把臉貼女學生的臉，女學生火速閃躲並甩開跑走，隨即告訴師長打電話報警。

學校提供通道上監視器錄下的影像，蘇男對小學女生性騷擾過程被拍得一清二楚，蘇男也坦承犯行，南投地檢署檢察官以成年人故意對少年性騷擾罪嫌起訴。

南投地院簡易法庭法官審酌，蘇男無視性別平權及對女性之尊重，竟趁小學女生不及抗拒之際，連續對其性騷擾，無視小學女生之身體自主權及人格尊嚴，造成她心理陰影及不安全感，考量蘇男坦承犯行，但不肯與女學生達成和解並賠償損失，因此判刑3個月，若易科罰金折合9萬元。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

