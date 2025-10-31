為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    法官宿舍佔用鄰居土地近50年 澎湖地院判「自己」敗訴

    2025/10/31 06:49 記者鮑建信／高雄報導
    澎湖地院法官宿舍佔用地近50年挨告，被承辦法官判決返還不當得利，案由高雄高分院審理中。（記者鮑建信攝）

    澎湖地院法官宿舍佔用地近50年挨告，被承辦法官判決返還不當得利，案由高雄高分院審理中。（記者鮑建信攝）

    澎湖地院興建近50年後，卻被發現法官宿舍占用鄰地7.2坪土地，莊姓地主請求不當得利330萬元，澎湖地院法官認定確有佔用，但認為只有5年的求償權時效，判決「自己」敗訴，應給4萬3千元租金，案經上訴高等法院高雄分院審理中。

    原告莊婦指出，2008年6月19日，她取得坐落澎湖縣馬公市馬公段64地號土地後，並在2024年1月16日，收到內政部國土測繪中心文件，發現有面積22.84平方公尺土地，被澎湖地院拿去蓋法官宿舍。

    她提起民事訴訟，原本要求澎湖地院返還土地，後來則改為返還不當得利，並自2008年6月19日起，按土地市價即每年每坪32700元計算，給付330萬元租金。

    被告澎湖地院則說，1975、1976年間，依法向縣政府聲請興建法院和法官宿舍，並善意信賴當時勘測結果，並非無權佔用有該筆土地，並認為莊婦請求不當得利金額，違反土地法規定全額上限。

    承辦法官開庭調查，法官宿舍的確佔用22.84平方公尺土地，但據被告提出早年建物複丈（勘測）結果圖、建造執照、使用執照、平面設計圖等文件，認定沒有故意或過失佔用土地外，莊婦的請求權，依法只能溯及5年，並審酌土地法「租金以不超過年息10%為限」，判決應給付4萬3千元比較合理。

    澎湖地院不服判決，提起上訴，要求改判許婦敗訴，案由高雄高分院審理中。

