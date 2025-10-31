分手假冒前女友約炮 渣男色情網站PO帳號被判刑

洪姓男子不滿王姓前女友分手，竟在色情網站假冒前女友約炮並公布帳號，害王女遭陌生人騷擾，法院依個資法與誹謗罪判刑2月，可易科罰金。（資料照）

不滿被分手，洪姓男子竟在色情網站假冒王姓前女友身分張貼訊息，宣稱欲尋男性約會，並公開對方社群帳號，造成王女名譽嚴重受損。台南地方法院審理後認為他惡意散布個資、誹謗他人，依違反個資法及加重誹謗罪判刑2月，可易科罰金。

法院指出，洪男在去年10月31日晚間於台南住處，以手機登入「WUSO換換愛俱樂部」網站，在會員可公開閱覽的頁面發文，假冒前女友名義聲稱「想認識男生」等字樣，還附上她的社群帳號，意圖讓不特定網友誤認女子主動約會。該內容刊登後，引來陌生網友留言與訊息騷擾，被害人隔年初接連收到猥褻訊息後，驚覺遭人惡意陷害，憤而報警。

警方受理後由南警六分局偵辦，依IP位置追查發現發文帳號屬於洪男。到案後他坦承因被分手心生怨懟，才以張貼不實內容洩憤。檢方依違反個人資料保護法及加重誹謗罪起訴，聲請簡易判決處刑。

法院審理後認為，洪男以報復心態散布他人帳號，並假冒其身分張貼不實性訊息，嚴重侵害名譽及資訊隱私權。雖然他事後認罪，但與被害人就調解金額未達共識，也未取得諒解。審酌其教育程度、經濟狀況及犯罪手段，量處有期徒刑2月，得以每日1000元折算罰金。

