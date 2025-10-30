男養3猛犬傷人擾民 竹科旁社區引「惡鄰條款」法院判准強制遷離

新竹某社區住戶陳男養3猛犬持續傷人擾民，管委會動用「惡鄰條款」強制遷離，新竹地院判准。（記者蔡彰盛攝）

新竹科學園區旁某大型社區住戶陳男，飼養3隻大型杜賓犬放任遊蕩、日夜大聲吠叫，還咬傷社區總幹事，管委會連開25張罰單屢勸不聽，最終動用「惡鄰條款」決議將陳男訴請法院強制遷離，新竹地院認定其違反社區規約情節重大判准。

管委會指控，住戶陳男111年8月起飼養3隻大型杜賓犬，放任在社區公共區域四處遊蕩、便溺，嚴重影響公共安全及衛生。其他住戶騎乘機車或路過巷道時，犬隻會追車追人，造成住戶驚慌，日前還咬傷社區總幹事；犬隻也經常於晚間大聲吠叫，嚴重影響住戶安寧及安全。管委會數度出面勸阻並要求改善，然陳男置若罔聞，堅持繼續飼養，管委會依規定處罰並要求改善達25次，陳男仍置之不理。

此外，陳男擅自於社區路燈基座鑿暗管，將公共用電接到屋內竊電，住戶大會以陳男違反法令及規約情節重大為由，決議命其遷離社區，並求償違反規約及寵物管理辦法與竊電共10萬元。陳男則說管委會是雞蛋裡挑骨頭，不斷舊事重提。

法官調查，陳男飼養犬隻長期、持續違反相關規定及社區公約，放任系爭犬隻遊蕩、日夜大聲吠叫、四處便溺且未清除，使住戶深受恐懼，破壞公共安寧與環境衛生，嚴重侵擾住戶正常生活，社區住戶182人當中122人出席，高達120票決議通過對陳男提出強制遷離訴訟。

法官認為陳男確實違反社區規約、寵物管理辦法及公寓大廈管理條例情節重大，符合強制遷離規定。

另法官認定管委會依據社區規約及寵物管理辦法，請求陳男繳納罰款2萬5000元（1000元×25次）有理由，加上公共用電1萬4525元，合計應賠償3萬9525元。

