財神還沒來！10/30 今彩539、威力彩雙雙摃龜

第114000087期威力彩中獎號碼為「第一區：13、14、17、20、21、24，第二區：02」。頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共21注中獎，每注可得2萬元；伍獎共163注中獎，每注可得4000元；陸獎共1052注中獎，每注可得800元；柒獎共2293注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬2432注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬4631注中獎，每注可得100元；普獎共2萬8508注中獎，每注可得100元。

第114000263期今彩539中獎號碼為「05、27、28、31、37」。頭獎摃龜；貳獎共169注中獎，每注可得2萬元；參獎共6457注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2227注中獎，每注可得50元。

第114000263期39樂合彩中獎號碼為「05、27、28、31、37」。四合開出3注，每注可得21萬2500元；三合共226注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1664注中獎，每注可得1125元。

第114000263期3星彩中獎號碼為「642」。壹獎共43注中獎，每注可得5000元。

第114000263期4星彩中獎號碼為「4072」。壹獎共3注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

