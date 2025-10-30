中配溺殺2幼女自首可減刑？檢辯解讀不同定11/3宣判

台北地院國民法官法庭本週二開庭，週三、週四針對中籍簡姓女子新店溺斃幼女案進行辯論總結，全案將於11月3日宣判。（資料照）

台北地方法院國民法官庭本週3日全天候審理中國籍簡姓女子新店碧潭溺斃2名幼女案，庭審聚焦其精神狀態、行為動機，以及是否符合減刑條件。辯方律師主張，考量簡女重度憂鬱症及家庭、經濟壓力，且案發後自首並積極配合偵查，應科處8年有期徒刑；檢方則認為，生活困境與家庭衝突不足以作為減刑因素，請求依兒童故意殺人罪科刑。雙方對量刑有明顯不同解讀，全案定於11月3日宣判。

簡女現年35歲，出生於中國農村，由祖母撫養長大，自小與父母關係疏離。她曾從事電子工廠、文書行政、酒水及護膚品銷售等工作，生活經歷多元。2014年與丈夫白男結婚，婚姻中秉持「嫁雞隨雞」的觀念，婚後主要負責照顧家庭與孩子。2022年左眼失明後，簡女攜2名幼女遷回台灣，直至去年底發生本案。

辯方指出，簡女婚後主要承擔家庭責任，對孩子的照顧無微不至，省吃儉用，公婆與丈夫對她評價甚高，稱她EQ高、照顧孩子細心，丈夫甚至形容她為「100分太太」。然而，左眼失明改變她的人生軌跡，經濟來源中斷後，生活逐漸陷入無望；返台後，新生活成為被困住的起點。簡女與公婆同住，但不知自己罹患鬱症，語言不通、缺乏支持系統。丈夫長期無業，也無法協調家庭衝突，使她感受經濟壓力及生活瑣事的挑剔與不信任。

辯方說，簡女過去1年都逆來順受，未曾正面頂撞，丈夫白男只是冷處理，未能居中協調家庭紛爭。案發前，公婆抱怨孩子對他們不親近，丈夫則說將減少互動，當時提出搬出去住是求救訊號，卻未被受理。案發當日，公婆拿手機錄影，她帶著孩子理解後，最終悲劇發生。案後，白男請求法官酌情量刑，認為簡女刑期越長，對他的現實壓力越大，並強調「亡者靈安，生者心安」。

自首與減刑爭點

庭審焦點之一為，簡女是否符合減刑條件。依刑法第62條自首要件，對於未被發覺的罪行，可減輕刑期。辯方指出，案發當時犯罪未被發覺，第二次自殺未遂後，受到老爺爺的關心，促使簡女決定自首，並全程配合調查，自動接受裁判。雖然簡女在庭上陳述反覆、細節不清楚，態度被質疑，但辯方強調，她未嘗意圖掩飾，從未謊稱意外，亦無意在細節上欺瞞。

醫師鑑定指出，創傷壓力對簡女的記憶與陳述有明顯影響，案發至今約1年3個月，她難以回想細節，病理上可以解釋，如核心事實清楚，周邊細節模糊，符合記憶缺損症。量刑區間方面，自首可減刑，有期徒刑5年1月至20年，或無期徒刑；辯方認為，簡女長期飽受鬱症與家庭、經濟壓力，在絕望情況下犯案，案發後自首、向家屬道歉並積極治療，符合情堪憫恕的條件，死刑不應成為選項。

動機與責任爭議

庭審中，亦討論簡女動機是否為自殺或報復公婆。辯方強調，案發後簡女曾傳訊息給公婆，並未立即自殺，甚至冷靜操作股票；行為與平時個性差異極大，顯示精神崩潰與憂鬱症發作影響。若純粹報復，庭上應該持續詆毀公婆，然而簡女在庭上反而承認自身錯誤，未推卸責任。第一次自殺後，她還處理與父親相關的事務，包括還債與賣股票，顯示行為具有理性成分。

檢方則主張，簡女行為非一時衝動，案發地非游泳場所，影片拍攝僅4分鐘但實際時間未知；2段影片間隔半小時，陽光充足，並非純粹報復或情緒失控所致。檢方指出，日常衝突對一般人屬瑣事，但對有症狀者是心理壓力，且簡女無前科，知識程度中等，責任能力仍完整。

量刑建議與社會回歸

辯方提出，考量簡女重度憂鬱症經治療可康復，社會回歸性高，建議科刑下修到8至11年有期徒刑。庭審中，白男表達希望妻子服刑後能重返家庭，公婆在量刑鑑定時亦承認簡女平常個性正常。辯方強調，司法應承擔修復功能，而非僅以報復回應傷害，「最深的懲罰，是失去；最後的救贖，是修復」，懇請法官透過判決給予家庭救贖及重生的可能。

檢方補充辯論指出，量刑應以犯罪行為本身及社會秩序維護為核心，生活困境或家庭衝突不足以作為減刑因素，請求依兒童故意殺人罪科刑，強調罪疑惟輕、證據釋明原則，建議法院求處無期徒刑。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

