    首頁 > 社會

    菲籍移工縱火砍死同事判15年 二審駁回上訴

    2025/10/30 21:14 記者陳建志／台中報導
    菲律賓移工尼克前年朝同鄉格雷恩房間潑灑汽油後點燃，還持鐮刀揮砍，造成他燒傷送醫不治，台中高分院今天駁回上訴，維持15年徒刑。（記者陳建志攝）

    菲律賓移工尼克前年朝同鄉格雷恩房間潑灑汽油後點燃，還持鐮刀揮砍，造成他燒傷送醫不治，台中高分院今天駁回上訴，維持15年徒刑。（記者陳建志攝）

    彰化縣和美鎮一間紡織公司的菲律賓移工尼克，懷疑同鄉的同事格雷恩造謠，造成他與妻子婚姻破裂，前年11月朝格雷恩房間潑灑汽油並放火，見他想逃離火場還持鐮刀攻擊，造成格雷恩全身燒燙傷、多處刀傷送醫不治，同寢室的羅杰則是二度燒傷獲救，彰化地院國民法官一審依殺人罪判處15年徒刑；經上訴二審，台中高分院今天宣判，認量刑妥適，駁回上訴。仍可上訴。

    判決指出，尼克懷疑格雷恩向其妻子造謠他在台灣另有女友，導致其婚姻破裂，因而對格雷恩心生怨恨，前年11月20至22日間先購買汽油、瓦斯噴燈、易燃液體等物，並在11月23日凌晨，趁格雷恩及同寢室羅杰熟睡時，踹開房門往床鋪潑灑汽油，再點燃瓦斯噴燈丟入房間內引燃大火。

    尼克隨即自外拉住房門阻止格雷恩逃出，見他拉開房門逃出時持鐮刀往他頭、頸部揮砍數刀，迫使格雷恩再退回已起火的房間內，隨後又往房間內潑灑汽油及丟擲裝有汽油的容器，引發劇烈大火並迅速蔓延，讓房間陷入火海，格雷恩及羅杰因受延燒的大火燒灼，經送醫急救，格雷恩因併發症引發多重器官衰竭死亡，羅杰則受第二度燒灼傷，經救治後倖免於死。

    彰化地院國民法官審理時，檢察官及被害人家屬都請求判處尼克無期徒刑，不過考量犯後坦承犯行，且於放火現場發現大火往走廊延燒，不顧自身傷痛，持滅火器進行滅火，可見仍有人性的基本良知，雖是預謀犯案，但其原因、動機尚難認極惡劣，判處他15年徒刑。檢察官及尼克均不服，提起上訴。

    台中高分院審理後今天宣判，認為原審認事用法並無不當，量刑亦屬妥適，駁回上訴，維持15年徒刑，仍可上訴。

