中配碧潭溺斃2幼女》檢求處無期徒刑 律師蕭奕弘：應考量悲劇前因後果

法扶律師蕭奕弘說，「量刑並非數學加總，修法者的立意並非如此，量刑應為評價一個人的人生。」圖為台北地院國民法官庭。（記者劉詠韻攝）

新店碧潭溺斃兩女案今於北院國民法官庭進入辯論總結，檢方認為，中國籍簡姓女子多次以眼睛失明、精神疾病及公婆不睦等情狀解釋犯罪動機，但案發後隔日情緒穩定，行為顯示具控制能力，綜合保護及風險因子9項因子考量，建請判處無期徒刑。透過法律扶助基金會協助的辯護律師蕭奕弘則強調，「辯護人的解釋不等同被告的辯解」，並在庭審尾聲拋出金句，「每件悲劇有其前因後果，量刑應評價其人生而非單純計算。」

簡女有視力障礙、精神疾病

檢方認為，被告簡女多次以視力障礙、精神疾病及家庭不睦解釋犯罪動機，但實際反映其自私與報復心理。簡女案發前帶走孩子護照、案發後自殺僅4分鐘、情緒穩定及轉帳父親，已顯示具控制與辨識能力。此外，監視器與鑑定亦顯示其入水自殺不可採信，且本案手段凶殘，犯罪動機、目的與結果均屬最嚴重，而精神疾病僅對犯罪有間接影響，修復式司法對已逝孩子無效，綜合評估保護因子僅6項、風險因子3項，社會復歸可能性低。

「量刑非數學加總 應評價人生」

庭末，律師蕭奕弘進行辯論補充，「量刑並非數學加總，修法者的立意並非如此，量刑應為評價一個人的人生。」他說，如果量刑這麼簡單，乾脆用判決系統算一算即可，刑法第57條已告知眾人所應注意的事項。

蕭奕弘表示，簡女始終認罪且深感悔悟，從未否認過罪刑，迄今仍深陷在巨大的自責和痛苦，而她認為失去孩子已是此生最嚴厲的懲罰，她本人完全接受制裁，準備面對審判，「對於告訴人（新北市政府）、檢察官質疑，認為將責任推卸給鬱症、經濟困境、婆媳不合和適應不良，但她怪的只有自己。」

蕭奕弘再度強調「辯護人的解釋不等同被告的辯解」，簡女絕無要以病情推託罪責，本案應理解前因後果，基於妥適的出發，每一個悲劇發生的背後都有其原因，妥適量刑避免下一件悲劇的發生，生者才能繼續好好生活。他也說，簡女在台沒有朋友，於案發前的鬱症未被察覺，形成未被看見的孤立無援，若當時有醫療即時介入，或許就不會有今天的悲劇。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

