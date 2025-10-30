物流司機被當車手上銬喊冤 屏警：逮捕現行犯有疑義可申訴

王姓物流司機遭警方調查逮捕喊冤。（讀者提供）

屏東警分局接獲民眾報案稱疑似遭到網購詐騙後展開調查，27日逮捕王姓男子，移送屏東地檢署偵辦；王男家人今（30）日在臉書社團爆料公社PO文指出，王男只是計程車兼物流司機，在物流平台接到訂單去取包裹，結果被警誣賴是車手還上銬，好侮辱人。屏東警分局澄清指出，依法逮捕涉嫌詐欺的車手，民眾若有疑義可申訴。

王男家人PO文指出，王男接到訂單後，到屏東市大武路取包裹，準備送至新北市蘆洲區，過程有詢問對方要配送什麼物品，對方告知送昂貴茶葉跟私人物品，拿到貨準備上傳至平台，遭到不明人士擋車，對方打一通電話，過幾分鐘員警就來了，叫王男回派出所說明。

請繼續往下閱讀...

PO文喊冤，員警說王男是詐騙車手，但他們有證據證明是有訂單才去取貨，回家這幾天王男都無法入睡，覺得清清白白不偷不搶不騙竟被上銬。物流平台已加入配合好幾年，第一次遇到這種可怕事件，提醒大家要小心。

屏東警分局今說明，分局日前接獲李姓民眾報案，稱家人疑似遭到網購詐騙，請求警方協助查緝詐欺集團。警方立即展開調查並規劃勤務，27日於指定地點等待前來收款的王姓男子，現場依刑事訴訟法第88條「現行犯逮捕」規定進行逮捕，並移送屏東地檢署偵辦。

警方表示，將持續追查幕後詐騙集團及金流來源，以釐清王男是否明知參與詐欺。執法行動均依法律規定進行，尊重當事人權益，如民眾對執法程序有疑義，可依法申訴或檢視相關紀錄。

警方呼籲，物流司機接單前務必確認寄件、收件雙方真實身分，若遇要求「面交現金」、「代收代付」等異常指示，應立即停止並撥打165反詐騙專線；平台業者也應加強驗證機制與異常訂單監控，共同防堵詐騙。

