為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    物流司機被當車手上銬喊冤 屏警：逮捕現行犯有疑義可申訴

    2025/10/30 20:50 記者羅欣貞／屏東報導
    王姓物流司機遭警方調查逮捕喊冤。（讀者提供）

    王姓物流司機遭警方調查逮捕喊冤。（讀者提供）

    屏東警分局接獲民眾報案稱疑似遭到網購詐騙後展開調查，27日逮捕王姓男子，移送屏東地檢署偵辦；王男家人今（30）日在臉書社團爆料公社PO文指出，王男只是計程車兼物流司機，在物流平台接到訂單去取包裹，結果被警誣賴是車手還上銬，好侮辱人。屏東警分局澄清指出，依法逮捕涉嫌詐欺的車手，民眾若有疑義可申訴。

    王男家人PO文指出，王男接到訂單後，到屏東市大武路取包裹，準備送至新北市蘆洲區，過程有詢問對方要配送什麼物品，對方告知送昂貴茶葉跟私人物品，拿到貨準備上傳至平台，遭到不明人士擋車，對方打一通電話，過幾分鐘員警就來了，叫王男回派出所說明。

    PO文喊冤，員警說王男是詐騙車手，但他們有證據證明是有訂單才去取貨，回家這幾天王男都無法入睡，覺得清清白白不偷不搶不騙竟被上銬。物流平台已加入配合好幾年，第一次遇到這種可怕事件，提醒大家要小心。

    屏東警分局今說明，分局日前接獲李姓民眾報案，稱家人疑似遭到網購詐騙，請求警方協助查緝詐欺集團。警方立即展開調查並規劃勤務，27日於指定地點等待前來收款的王姓男子，現場依刑事訴訟法第88條「現行犯逮捕」規定進行逮捕，並移送屏東地檢署偵辦。

    警方表示，將持續追查幕後詐騙集團及金流來源，以釐清王男是否明知參與詐欺。執法行動均依法律規定進行，尊重當事人權益，如民眾對執法程序有疑義，可依法申訴或檢視相關紀錄。

    警方呼籲，物流司機接單前務必確認寄件、收件雙方真實身分，若遇要求「面交現金」、「代收代付」等異常指示，應立即停止並撥打165反詐騙專線；平台業者也應加強驗證機制與異常訂單監控，共同防堵詐騙。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播