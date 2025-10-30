鼎興牙材何宗英詐貸永豐銀入獄 另案又詐6億再判7年6月

鼎興牙材負責人何宗英又被查出向2家銀行詐貸，造成6億元呆帳，台北地院將何判刑9年2月，上訴後，高等法院今天改判7年6月徒刑。（資料照）

醫療器材牙材大廠鼎興貿易負責人何宗英向永豐銀行詐貸6億餘元，被判刑6年4月定讞入獄，何又被訴向銀行、民間租賃公司詐貸37億元，被判刑15年，由最高法院審理中；何宗英又被查出向2家銀行詐貸，造成6億元呆帳，台北地院將何判刑9年2月，上訴後，高等法院今天改判7年6月徒刑，可上訴三審。

檢方調查，鼎興牙材2008年出現資金缺口，何宗英涉向多家銀行及民間公司詐貸，台北地檢署迄今先後3度起訴何宗英等人，首先是何宗英向永豐銀行詐貸6億餘元，一審判他6年10月、二審判刑6年4月，上訴後，最高法院判決駁回定讞，並啟動防逃機制，將何發監執行。

請繼續往下閱讀...

何宗英另涉於2008年至2016年間偽造不實合約，向銀行、民間租賃公司詐貸322次，總金額逾37億元，一審被依違反銀行法、詐欺等罪判刑18年，二審改判15年，已上訴最高法院審理中。

此外，何宗英另被訴透過某官股銀行高層姻親關係，以不足擔保品，向此銀行及另一家租賃公司詐貸，共造成呆帳6億餘元，台北地院將何判刑9年2月徒刑。何不服判決，上訴高等法院。

高院合議庭經3年多時間審理，今依違反銀行法的詐欺銀行罪判刑6年11月、偽造文書罪判刑1年，合併應執行7年6月徒刑，還可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法