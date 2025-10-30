2畜牧業者強行傾倒廚餘被聲押 屏檢不服法官具保裁定今抗告

屏東2畜牧業者強行傾倒廚餘被聲押，檢方不服屏東地院裁定具保，今提抗告。（記者李立法攝）

屏東畜牧業者施男及林男因強行傾倒廚餘被送辦，屏檢偵辦後認為政府已啟動非洲豬瘟防疫措施，2人行為若造成病毒擴散，將危害國內食品安全，因違反廢棄物清理法等罪嫌重大，經向法院聲請羈押後，屏東地院昨天裁定施、林2人各9萬元、2萬元具保，屏檢認為法院裁定理由不完備，今天收到地院裁定書後決定提起抗告。

屏東地院認為，施、林2人為某畜牧場業者和司機，經訊問後均坦承強制、妨害公務、違反廢棄物清理法等犯行，2人雖有串供、滅證及反覆實施同一行為的羈押原因，但審酌2人坦承全部犯行，施男手機已遭扣押，2人犯罪手段是將廚餘送往崁頂焚化廠處理，非傾倒於其他違法處所，另考量豬瘟期間政策變動的特殊性，2人情急之下所為犯行，尚無羈押必要性，命施、林2人各以9萬元、2萬元具保。

屏檢認為，時值非洲豬瘟防疫重要階段，政府應強力執法，防杜僥倖，守護國人食品衛生安全，施、林2人犯行予以具保、責付或限制住居等方式不足以替代羈押，屏東地院原審裁定理由不完備，依法提起抗告。

