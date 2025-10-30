公親變事主！大寮警持槍處理家庭糾紛 爆氣嗆民記申誡

員警持槍警戒，要求馮男違停車輛離開。（民眾提供）

高雄市大寮區發生一起家庭糾紛案，處理員警卻公親變事主，員警見當事人馮男駕車情緒激動拔槍警戒，引爆馮男怒氣、不願下車受檢，還連罵員警「有牌流氓是不是？」馮妻70歲洪姓阿嬤多次拉了員警握槍的手及配槍，與馮男雙雙遭壓制上銬，2人還分依妨害公務、傷害罪嫌送辦，家屬怒問：「警槍是這樣用的嗎？」

林園分局忠義派出所27日下午1時40分許接獲通報，在大寮區中興路有家庭糾紛案件（家人滋事），經了解，32歲馮男與29歲妻子阮女吵架，阮女帶著剛滿月嬰兒回娘家找母親張婦，馮男駕車去找阮女、且將車違停在門口，張婦的70歲洪姓母親見氣氛劍拔弩張，報警要求驅離。

員警要求馮男移車，見馮男重踩油門，立即拔槍警戒，馮男雖將車輛移動至巷口仍影響交通，員警敲窗要求再度移車，未料馮男突然降下車窗，沒好氣問「拿槍幹什麼？」且不下車受檢，員警也爆氣並持續握槍，阮女此時抱著嬰兒出來查看，家屬希望員警放下槍，卻被嗆「我就是要拿槍，怎樣？」

馮男辱罵員警是「有牌流氓」，引爆警民衝突，員警欲強拉馮男下車，洪婦試圖拉住員警握槍的手及配槍，立即被另名員警推開，馮男與洪婦都被壓制，過程中員警手腳擦挫傷，阿嬤與孫女婿均吃上官司，家屬不滿警察作為，逕向媒體爆料。

林園分局表示，員警依據法令及考量馮男過激情緒，為避免駕車衍生擴大事端，遂以強制力將馮男帶下車依妨害公務逮捕。另員警執行壓制過程，洪婦多次以身體阻擋員警並出手拉扯員警配槍及手部，意圖阻擾員警執法，導致員警右側上臂、手部、右膝擦挫傷。

警方說，影像中員警使用配槍槍口朝地面警戒，是為嚇阻及防止馮男駕車有不法或脫序危害他人生命行為，槍口並未朝人，無過當情事。不過林園分局也說，員警應對態度確有改進之處，另核予申誡處分，將持續提醒員警注意執勤安全及強化精進與民眾應對技巧。

警方驅離馮男違停在娘家門口車輛。（民眾提供）

員警強拉馮男下車。（民眾提供）

