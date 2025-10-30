為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    埔里婦人因4000元存款糾紛 持菜刀大鬧銀行

    2025/10/30 17:15 記者陳鳳麗／南投報導
    婦人情緒激動，在埔里某家銀行分行櫃檯前情緒激動，手裡拿著菜刀，警方安撫其情緒。（圖擷自網路）

    婦人情緒激動，在埔里某家銀行分行櫃檯前情緒激動，手裡拿著菜刀，警方安撫其情緒。（圖擷自網路）

    南投縣埔里鎮一名婦人持菜刀今天下午到某銀行埔里分行找櫃檯行員理論，稱2年前叫媳婦存4000元，當天電腦故障，存摺改用手寫，找櫃檯理論錢被拗掉，還被說是偽造文書，才要來討公道，警方到場安撫其情，請其放把刀子放地上，婦人拒絕並揚言「死乎恁看」，員警經多方勸說才將其帶回，將依違反社維法函送法辦。

    1名中年婦人下午帶著菜刀到埔里鎮某金融行庫，怒指她的存款被拗掉，在櫃檯前拿著菜刀情緒激動，埔里2名警員獲報後到場，他們請婦人坐下，安撫她激動的情緒後，勸她把手上的菜刀放在地上，但此語一出婦人即再度氣緒爆發，激動地大叫「我為什麼要你們的話？」，並大吼「不要逼我，不然死乎恁看！」。

    該名婦人表示，兩年前叫她的媳婦到該分行存4000元，結果當天銀行電腦壞掉，存款沒有入帳，回家看存摺發現是用鉛筆寫4000元，後來叫媳婦來問銀行，銀行還說「你們偽造文書」，自己的錢被拗光才來找銀行討公道。

    據透露，該婦人已好幾次到該銀行爭執，而該帳戶據聞已被銷戶，因此警方帶回分局後，除安撫婦人情緒，為了解來龍去脈，也查詢銀行究竟有無該筆4000元，目前還在製作筆錄中，惟婦人拿刀在公共場所揮舞，已違反社會秩序維護法規定，將在完成筆錄製作後，將婦人函送法辦。

    依據社會秩序維護法第63條第1項第1款規定，無正當理由攜帶具有殺傷力之器械者，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

    警員請婦人把刀子放地上，婦人ㄧ聽情緒更激動。（圖擷自網路）

    警員請婦人把刀子放地上，婦人ㄧ聽情緒更激動。（圖擷自網路）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播