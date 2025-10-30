澎湖公然試槍男抓到了 警以車追人起出鎮暴槍

男子在馬公石泉空地試槍。（澎湖交通觀察日誌提供）

光天化日之下，竟有人公然試槍，影片被公布在「澎湖交通觀察日誌」LINE群組。馬公警分局今（30）日接獲情資，循畫面以車追人，查獲顏姓男子涉嫌持有鎮暴槍及橡膠球，火速破案。

馬公警分局調查指出，從澎湖交通觀察日誌LINE群組影片判斷，試槍地點在馬公市菜園里某碳烤店旁空地，爆炸聲響引發路人側目，錄影PO網。試槍後，還有2名男子討論槍枝性能。轄區文澳派出所副所長林麟、警員朱巧芸趕赴現場，勘查發現1只空氣鋼瓶遺留。警方同步調閱相關路口監視器畫面，鎖定涉案人車牌號碼。

馬公警分局偵查隊率員以車追人，在白沙鄉通梁村道路攔檢79年次顏男，在車內扣得鎮暴槍1把、橡膠球等證物，帶回製作筆錄釐清案情，鎮暴槍依規定送刑事警察局進行殺傷力鑑定。

馬公警分局長林彥濬呼籲，非法槍械是暴力犯罪根源，依法最重可處5年以上有期徒刑，民眾切勿違法持有或試射任何疑似槍械，違者將依法嚴辦。警方將持續查處不法地下槍械，維轄區治安，還給民眾治安純樸的澎湖縣生活環境。

馬公警分局警方以車追人，在白沙通梁攔檢顏嫌，起出鎮暴槍等證物。（馬公警分局提供）

現場空地遺留1支空氣鋼瓶。（馬公警分局提供）

警方到試槍現場石泉空地地毯式搜索。（馬公警分局提供）

