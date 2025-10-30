為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    澎湖公然試槍男抓到了 警以車追人起出鎮暴槍

    2025/10/30 17:15 記者劉禹慶／澎湖報導
    男子在馬公石泉空地試槍。（澎湖交通觀察日誌提供）

    男子在馬公石泉空地試槍。（澎湖交通觀察日誌提供）

    光天化日之下，竟有人公然試槍，影片被公布在「澎湖交通觀察日誌」LINE群組。馬公警分局今（30）日接獲情資，循畫面以車追人，查獲顏姓男子涉嫌持有鎮暴槍及橡膠球，火速破案。

    馬公警分局調查指出，從澎湖交通觀察日誌LINE群組影片判斷，試槍地點在馬公市菜園里某碳烤店旁空地，爆炸聲響引發路人側目，錄影PO網。試槍後，還有2名男子討論槍枝性能。轄區文澳派出所副所長林麟、警員朱巧芸趕赴現場，勘查發現1只空氣鋼瓶遺留。警方同步調閱相關路口監視器畫面，鎖定涉案人車牌號碼。

    馬公警分局偵查隊率員以車追人，在白沙鄉通梁村道路攔檢79年次顏男，在車內扣得鎮暴槍1把、橡膠球等證物，帶回製作筆錄釐清案情，鎮暴槍依規定送刑事警察局進行殺傷力鑑定。

    馬公警分局長林彥濬呼籲，非法槍械是暴力犯罪根源，依法最重可處5年以上有期徒刑，民眾切勿違法持有或試射任何疑似槍械，違者將依法嚴辦。警方將持續查處不法地下槍械，維轄區治安，還給民眾治安純樸的澎湖縣生活環境。

    馬公警分局警方以車追人，在白沙通梁攔檢顏嫌，起出鎮暴槍等證物。（馬公警分局提供）

    馬公警分局警方以車追人，在白沙通梁攔檢顏嫌，起出鎮暴槍等證物。（馬公警分局提供）

    現場空地遺留1支空氣鋼瓶。（馬公警分局提供）

    現場空地遺留1支空氣鋼瓶。（馬公警分局提供）

    警方到試槍現場石泉空地地毯式搜索。（馬公警分局提供）

    警方到試槍現場石泉空地地毯式搜索。（馬公警分局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播