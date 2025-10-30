屏警跨域結盟阻詐 損失金額減少近4億元

屏縣警察局長甘炎民強調將持續與百工百業結盟，杜絕詐騙產業鏈。（屏東縣政府提供）

為搶先攔阻詐騙受害人匯款，屏東縣政府警察局推「與詐團搶人」防詐措施，積極與百工百業跨域合作，今年至今財損金額較去年同期減少2.1億元、加上攔阻1.7億元，統計損失金額減近4億元。

屏東縣府警察局統計，今（2025）年1至9月受理詐欺案件3783件，較去年同期減少731件、下降16%；財損金額15億3181萬元，減少2億1165萬元、下降12%；攔阻金額1億7938萬元，增加4025萬元、增幅30%，總計減少民眾近4億元受詐財損金額；查扣的不法所得達7127萬元，較去年同期增5136萬元。

警方說明，與百工百業的跨域合作主要為資源共享，由警方提供最新防詐資訊給各行業轉發分享，再由各行業回饋可疑詐騙情資，全面防護屏東在地鄉親錢財不遭詐；今年9月即與新光銀行東港分行通力合作，成功攔阻一起金額高達1200萬元的詐騙案，不但守護民眾財產，更將犯嫌逮捕到案。

屏東縣府警察局長甘炎民表示，警方將持續與宗教團體、金融業、營造業、運輸倉儲、金融保險、批發零售、住宿餐飲、百貨與超商業者及網購平台等百工百業結盟，透過各行各業的專業知能，主動發掘詐欺犯罪情資並提供警方偵辦，杜絕詐騙產業鏈，只要攔阻千萬元以上財損或協防表現優異的人員，將頒發限量版的「屏安護民」警察熊予以表揚。

警方也提醒民眾，政府不會以簡訊或電子郵件通知民眾前往不明網站填寫個資領款，也不會要求至ATM或網銀操作轉帳。謹記「普發萬元防詐四不原則」，不點擊可疑連結、不填寫個資帳號、不匯款任何費用、不轉傳陌生訊息。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

屏縣警方為搶先攔阻詐騙受害人匯款，推動「與詐團搶人」防詐策略。（屏東縣政府警察局提供）

